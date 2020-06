Skate Evolution - Neuer Ableger auf der EA Play Live angekündigt

Es war die große Überraschung während der EA Play Live. Am Ende des gut 50-minütigen Livestreams kündigte Entwickler EA Black Box einen neuen Ableger der beliebten Skate-Reihe an, der auf den Namen Skate Evolution hört. Damit geht ein langer Traum der Fans endlich in Erfüllung.

Wann erscheint Skate Evolution? Wann das Spiel erscheint wissen wir leider noch nicht. Nach Angaben der Entwickler befindet sich der künftige Teil noch in einem frühen Stadium der Entwicklung.

Leider gab es während des Events auch sonst keine weiteren Infos zum Spiel. Auf Informationen zum Gameplay, erste Bilder oder die Plattformen, auf denen Skate Evolution erscheint werden wir uns also noch eine Weile gedulden müssen.

Alle Infos aus der EA Play Live

Während EAs Livestream in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden einige Spiele-Neuheiten präsentiert, darunter das neue Spiel von Hazelight Studios, den A Way Out-Machern und erstes Gameplay zu Star Wars: Squadrons. Alle Ankündigungen und Informationen haben wir für euch in einer ausführlichen Übersicht zusammengefasst.

Endlich ein neuer Teil der Skate-Reihe. Freut ihr euch oder kommt die Ankündigung mit dem Mangel an Infos für euch viel zu früh?