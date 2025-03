EA packt bis zu 100 Euro teure Mikrotransaktionen in neues Sportspiel, das noch in der Alpha-Phase steckt

Der neue Skate-Teiil heißt nicht etwa "Skate 4", sondern schlicht "skate".

Knapp fünf Jahre ist es her, dass Electronic Arts einen neuen Teil der Skate-Serie ankündigte. 2025 soll der Titel mit dem einfachen Namen "skate" in den Early Access starten, derzeit findet eine geschlossene Alpha-Phase für das von Full Circle entwickelte Sportspiel statt.

Und die hat jetzt ein Update bekommen, das für Diskussionen sorgt. Denn dieses Update hat Mikrotransaktionen in ein Spiel gebracht, das noch nicht einmal den Early-Access-Status erreicht hat. (via Insider Gaming)

Mikrotransaktionen in skate erklärt

In skate wird es eine virtuelle Währung namens "San Van Bucks" (kurz SVB) geben, mit denen sich kosmetische Gegenstände wie Klamotten oder Designs für Skateboards kaufen lassen. Das San Van-Bucks-Konto lässt sich optional auch mit Echtgeld aufstocken. In der Alpha wurden folgende Kaufmöglichkeiten implementiert:

500 SVB für 4,99 Euro

1050 SVB für 9,99 Euro

3000 SVB für 24,99 Euro

6250 SVB für 49,99 Euro

13000 SVB für 99,99 Euro

Die Mikrotransaktionen in der skate-Alpha im Überblick

Wie teuer sind Ingame-Items im Spiel? Laut Insider-Gaming kostet unter anderem ein Skateboard-Design knapp 300 SVB oder ein Tank-Top 400 SVB.

Wie Entwickler Full Circle erneut bekräftigt hat, wird man in skate für Echtgeld aussschließlich kosmetische Items kaufen können. Pay2Win-Mechaniken soll es in dem Free2Play-Spiel dagegen nicht geben.

Warum die Mikrotransaktionen bereits im Spiel sind

Auch auf die Frage nach dem "Warum" hat sich Entwickler Full Circle bereits geäußert. Demnach habe man die Funktion implemetiert, um die Kaufmechaniken zu testen. Vermutlich wird die Möglichkeit für Echtgeldausgaben also auch beim Early Access-Start dabei sein.

Apropos: Der Fortschritt aus der Alpha-Version wird nicht übernommen. Wer SVB ausgeben hat – egal ob Ingame verdient oder über Mikrotransaktionen gekauft – verliert diese allerdings nicht, sondern bekommt sich zum Start der Early Access-Phase erstattet.

Mikrotransaktionen sind seit jeher ein extrem sensibles und emotionales Thema für die Community, dementsprechend negativ bis sarkastisch fallen dann auch die Reaktionen in sozialen Netzwerken wie Reddit aus. Wann skate in diesem Jahr in die Early Access-Phase starten wird, steht noch nicht fest, auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch nach wie vor dafür vorab registrieren.

