Skate 4 zeigt im Trailer lustige Konzepte und einen Ausblick auf das fertige Spiel

Skate 4 lebt! Bis zum finalen Produkt ist aber noch ein weiter Weg zu gehen. Im neuen Trailer zeigt uns das Entwicklerstudio Full Circle einige amüsante Konzept-Builds, die beweisen sollen, dass sich der nächste Skate-Ableger wieder auf das Wesentliche konzentriert: Das Skateboard-Fahren.

Neben den Platzhalter-Stages geben uns die Verantwortlichen am Ende des Videos aber auch einen Ausblick, wie das fertige Spiel letztendlich aussehen soll. Wie bekommen einen kleinen Einblick in die Open-World, in der wir miteinander interagieren können.