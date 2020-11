Derzeit gibt es ein günstiges Angebot für das Sky Entertainment Paket in Verbindung mit Netflix. Für beide Services zusammen zahlt ihr im Jahresabo 20 Euro pro Monat statt der gewöhnlichen 25 Euro im Monatsabo. Dabei spart ihr euch außerdem die üblichen 59 Euro Aktivierungsgebühr. Das gilt aber nur, wenn ihr online bestellt. Hier geht's zum Deal:

Sky Entertainment Plus für 20€ mtl. im Jahresabo, keine Aktivierungsgebühr

Nach Ablauf des Jahresabos wechselt der Vertrag automatisch in ein Monatsabo für 25 Euro, es sei denn, ihr schließt ein neues Jahresabo ab oder kündigt.

Was bekomme ich mit Sky Entertainment Plus?

Sky Entertainment Plus besteht aus Netflix mit all seinen Serien und Filmen sowie aus dem Sky Entertainment Paket, das eine Vielzahl von Sendern wie FOX, SYFY und Disney Junior sowie exklusive Serien von Sky und HBO enthält. Neu mit dabei ist zum Beispiel die Horrorserie "Hausen", eine deutsche Eigenproduktion von Sky. Diese spielt in einem düsteren, vom Verfall bedrohten Plattenbau, der ein Eigenleben zu entwickeln scheint...

Neben weiteren deutschen Produktionen wie Babylon Berlin findet ihr bei Sky Entertainment auch zahlreiche große internationale und US-Serien. Neu ist beispielsweise die Psychothriller-Serie "The Undoing" mit Nicole Kidman und Hugh Grant. Auf Sky Atlantic gibt es zudem die von Kritikern gefeierte und mit einem ordentlichen Schuss Humor gewürzte Dramaserie "The Good Lord Bird" zu sehen, in der ein schießwütiger Ethan Hawke gegen die Sklaverei kämpft. Und natürlich ist auch der HBO-Klassiker Game of Thrones mit dabei.

Nicht enthalten in Sky Entertainment Plus sind hingegen die aktuellen Film-Blockbuster, die man mit Sky Cinema bekommt, kurz nachdem sie im Kino gelaufen sind. Ebenfalls nicht mit dabei sind die Bundesliga- und sonstigen Sportübertragungen. Für Sky Entertainment und Cinema zusammen zahlt man im Jahresabo 22,50 Euro pro Monat. Das Gesamtpaket mit Entertainment, Cinema, Sport und Bundesliga gibt's im Jahresabo für 40 Euro pro Monat. Netflix ist in diesen Fällen allerdings nicht dabei. Mehr erfahrt ihr hier:

Sky Entertainment, Cinema und Sport: Zu den Abo-Optionen