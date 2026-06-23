Die Kunstgalerie im eigenen Wohnzimmer kann mit allem bestückt werden, was euer Herz begehrt.

Wolltet ihr schon immer mal einen Van Gogh im Wohnzimmer hängen haben? Oder euren eigenen Kreationen den Ausdruck verleihen, den sie verdienen? Dann ist ein smarter Bilderrahmen, der auf Kunst spezialisiert ist, genau das, wonach ihr sucht. Zum Prime Day bekommt ihr das Modell von SwitchBot besonders günstig und das ist wirklich ein Meister seiner Klasse.

Sammelwut mit System und Stil

Wenn ich eine Sache auf dieser Welt wirklich liebe, dann ist es Kunst und zwar in allen Formen, Farben und Auswüchsen. Mein Haus ist quasi eine einzige Bildergalerie und ich unterscheide da nicht zwischen geerbten Gemälden, schönen Postkarten, Selbstgemachtem oder Ölgemälden meiner liebsten Comicfiguren. Platz an den Wänden ist aber begrenzt und gelegentlich habe ich mich auch einfach mal an etwas sattgesehen. Hier kommt der smarte Bilderrahmen von SwitchBot ins Spiel.

Es handelt sich dabei aber nicht um einen billigen, kleinen LCD-Screen mit furchtbarer Auflösung, auf dem man seine Urlaubsfotos durchlaufen lässt, sondern um ein echtes Design-Produkt. Die E-Ink Spectra 6 Technologie sorgt dafür, dass die angezeigten Bilder Struktur, Tiefe und Belichtung echter Gemälde nahezu perfekt nachahmen. Besonders wichtig dabei: Der Rahmen ist spiegelfrei und hat KEINE Panel-Beleuchtung. Das heißt für euch: Wenn es dämmert, wird auch das Bild dunkel und sticht nicht hervor wie ein Laptop-Bildschirm oder Ähnliches.

Manga, Anime, Alte Meister, Filmhelden und, und, und. Die Möglichkeiten sind schier endlos.

Werdet selber zum wahren Künstler

Alte Meister und Fan-Art schön und gut, ihr könnt aber auch selber tätig werden. Der SwitchBot-Frame arbeitet auf Basis von Googles NanoBanana. In der App könnt ihr also Fotos bearbeiten oder erstellen lassen, die euch dann als wahre Kunstwerke im Rahmen angezeigt werden. Perfekt für Kreativköpfe, denen das künstlerische Gen abhandengekommen ist. Macht eure Katze zu William Shakespeare, setzt eure liebsten Superhelden in Szene oder arbeitet eure eigenen kreativen Ergüsse im Stil echter Ölgemälde neu auf.

Die Möglichkeiten sind schier endlos und ihr könnt bis zu 10 verschiedene Dateien gleichzeitig auf eurem Frame speichern. Das Ganze funktioniert übrigens per Akkubetrieb. Kein hässliches Kabel also, das es zu verstecken gilt.

In der App werdet ihr selber zum Meister der Kunst. Setzt eure Kreativität auf dem Smart-Frame perfekt in Szene!

Findet den Kunstliebhaber in euch

Wer sein Wohnzimmer ein gutes Stück aufwerten möchte, sollte das jetzt tun. Zum PrimeDay ist der Smart-Frame von SwitchBot im Angebot und wartet nur darauf, von eurer Kreativität bestückt zu werden. Egal ob Picasso, Schiele, der eigene Nachwuchs, Fan-Art, Marke Eigenbau oder das liebste Filmplakat. Wenn ihr euch sattgesehen habt, wartet schon das nächste Bild auf euch. Das Prinzip ist so simpel, aber unglaublich durchdacht ausgearbeitet. Ich bin beeindruckt und meine Bankkarte ist bereits gezückt!

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