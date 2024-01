Es geht auch günstiger als Philips Hue: Genauso gut, viel günstiger und jetzt sogar 40% reduziert - SO geht smarte Beleuchtung!

Mit diesen Beleuchtungen wird euer Schreibtisch garantiert gemütlicher!

Für mich persönlich sind intelligente Beleuchtungssysteme längst nicht mehr nur Lichtquelle - sie schaffen Atmosphäre, passen sich individuellen Bedürfnissen an und setzen tolle Akzente im Wohnzimmer oder in jedem anderen Raum.

Ihr wollt in die Welt der intelligenten Beleuchtung einsteigen? Dann schaut euch jetzt die reduzierten Produkte von Govee bei Amazon an. Bei einigen könnt ihr einen Gutschein aktivieren, indem ihr einfach ein Häkchen setzt. Nach Angaben von Amazon sind die Gutscheine noch bis zum 07. Januar bzw. in einigen Fällen bis zum 08. Januar gültig.

Einfaches Nachrüsten jetzt dank Govee Ambilight möglich

Ein Ambilight TV mag zweifellos ein beeindruckendes Erlebnis bieten, aber im Vergleich zu den LED-Strips von Govee wird schnell klar, dass es hier nicht nur um Qualität, sondern vor allem auch um den Preis geht. Wem Letzteres am Herzen liegt, kann mit dem aktuellen Amazon-Angebot ordentlich sparen.

Ihr wollt mehr Atmosphäre? Mit dieser Govee Beleuchtung bekommt ihr sie!

Auf das könnt ihr euch bei den Ambilight LED-Strips von Govee freuen:

Durch die Kamera ist die Farberfassung viel genauer. Sie ist zudem auch für ultradünne Fernseher gemacht. Govee Envisual Technologie: Das Zonenfarberfassungsschema ermöglicht eine Echtzeit-Farberfassung.

Das Zonenfarberfassungsschema ermöglicht eine Echtzeit-Farberfassung. Govee Home App: Mit der App könnt ihr den Weißabgleich manuell einstellen, um für eine höhere Farbgenauigkeit zu sorgen.

Mit der App könnt ihr den Weißabgleich manuell einstellen, um für eine höhere Farbgenauigkeit zu sorgen. Hochdichte RGBIC-Verteilung: Doppelt so viele Lichtperlen, um natürliche Lichteffekte zu garantieren.

Doppelt so viele Lichtperlen, um natürliche Lichteffekte zu garantieren. Verbesserter Musikmodus: In der Steuerbox der LED-Strips ist ein Mikrofon verbaut, damit Musik synchronisiert werden kann.

Individuelle Anwendung dank dem LED Strip von Govee

Verpasst eurem Wohnzimmer einen neuen Look!

Die beigefügten Befestigungsclips erweisen sich laut Kundenerfahrungen als äußerst stabil, was es euch ermöglicht, bedenkenlos mit verschiedenen Formen zu experimentieren. Egal, ob ihr euch für Flammen, das Batman-Logo oder eine Gitarre entscheidet – eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Auf dem biegbaren Neon LED-Strip kann jede Farbe des Regenbogens angezeigt werden. Außerdem gibt es vordefinierte, fließende und belebte Lichteffekte. Intelligente Steuerung: Der LED-Streifen kann über Alexa oder Google Assistant gesteuert werden. Mit der Govee Home App können verschiedene Farben und Funktionen die gewünschte Atmosphäre schaffen.

Der LED-Streifen kann über Alexa oder Google Assistant gesteuert werden. Mit der Govee Home App können verschiedene Farben und Funktionen die gewünschte Atmosphäre schaffen. App-Funktionen: Es gibt elf verschiedene Musikmodi und eine Gruppensteuerung mit anderen Govee Smart Beleuchtungen.

Es gibt elf verschiedene Musikmodi und eine Gruppensteuerung mit anderen Govee Smart Beleuchtungen. Synchronisierung mit Musik: Hiermit können Musik und Gaming-Audio erkannt werden und somit die Effekte abgeglichen werden.

Hiermit können Musik und Gaming-Audio erkannt werden und somit die Effekte abgeglichen werden. Breite Anwendung: Dekoriert euer Zuhause mit einer individuellen Beleuchtung! Dank der Wasserbeständigkeit kann der Neon LED-Streifen auch im Freien verwendet werden. Der Adapter und die Steuerbox sind jedoch nicht wasserdicht.

Weitere Govee-Produkte

Die folgenden Produkte von Govee sind ebenfalls dank einem Coupon günstiger bei Amazon: