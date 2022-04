Zauberhaftes Mumin-Spiel angekündigt und ich bin gleich wieder 6 Jahre alt

Märchenhaft, niedlich, aber auch irgendwie schrullig und geheimnisvoll - So sind mir die Mumins, eine der Lieblingsserien aus meiner Kindheitszeit, in Erinnerung geblieben. Ihr wisst schon, Mumins, das sind diese weißen Wesen, die ein wenig an Nilpferde erinnern, aber offiziell als Trolle eingeordnet werden und auf den Büchern von Tove Jansson basieren. Nun wurde ein Spiel in ihrem Universum angekündigt, das im Trailer einfach zauberhaft aussieht: Snufkin - Melody of Moominvalley.

Mumin-Spiel wird musikalisches Adventure

Darum geht es: Snufkin - Melody of Moominvalley zeigt sich in einem ersten Ankündigungstrailer. Bei dem Spiel soll es sich um ein "musikalisches Adventure" handeln. Wir werden dabei nicht in die Rolle der Mumins schlüpfen, sondern spielen Schnupferich (auch Englisch: Snufkin), einen Freund von Mumin, den wir noch aus der Serie kennen. Vielleicht erinnert ihr euch an seinen grünen Mantel und Hut.

Was für eine Art von Spiel wird das? Das Adventure soll Open World-Mechaniken mit Rätseln, Schleichen und melodischen Elementen verbinden. Es soll sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene richten, vermutlich vor allem an diejenigen, bei denen sich in Verbindung mit den Mumins, wie bei mir, sofort das innere Kind meldet. Laut der Beschreibung auf Steam handelt es sich um ein Spiel, das "atmosphärisch und wholesome" ist.

Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck vom Spiel verschaffen:

Um was geht es in der Geschichte? Wir müssen Schnupferich dabei helfen, die Harmonie im Mumintal wiederherzustellen, indem wir es vor den Ambitionen pedantischer Parkwächter schützen. Im Trailer sehen wir, wie Schnupferich auf verschiedene der liebenswerten, aber auch eigenwilligen Charaktere wie Schnüferl trifft, an die ich mich nur zu gerne erinnere. Zudem zerstört Schnupferich beispielsweise eine Statue und versteckt sich anschließend in einem Busch vor den Parkwächtern.

Wann und für welche Plattformen erscheint Snufkin? Snufkin wurde für 2023 angekündet und soll sowohl für PC als auch Konsolen erscheinen. Welche Konsolen es genau werden, ist auf der Webseite noch nicht angegeben.

Bisher ist zu den Mechaniken, gerade zur musikalischen Komponente, noch nichts Näheres bekannt. Wir müssen uns also überraschen lassen, was uns genau erwartet. Aber für Spielende mit Kindheitserinnerungen an die Mumins und Fans von entspannenten Cozy Games könnte der Titel mit seinem hübschen Zeichenstil interessant sein.

Kennt ihr die Mumins und spricht euch das Spiel an?