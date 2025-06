"Niemals ist das dieselbe Person!": Solo Leveling-Fans sind verwundert darüber, wie anders Jin-Woo im Vergleich zu Beginn aussieht

Hier sieht Jin-Woo noch wie eine Zwischenstufe zwischen seinem früheren Ich und dem Look am Ende der zweiten Staffel aus. (© Chugong / A-1 Pictures)

Solo Leveling hat bei den vergangenen Crunchyroll Anime Awards gleich neun Preise abgestaubt – was hier und da auch für Kontroversen sorgt. Dennoch diskutieren die Fans weiterhin rege über die beiden abgelaufenen Staffeln und lassen das Geschehene Revue passieren.

Besonders auffällig: Die Verwandlung von Sung Jin-Woo, der von der Pilotfolge bis zum Ende der zweiten Season eine ziemlich drastische körperliche Veränderung erlebt hat.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf einzelne Passagen aus der ersten Solo Leveling-Staffel ein und zeigen euch zum Schluss ein Vergleichsbild, das Sung Jin-Woo zum Finale der zweiten Season darstellt.

"From Zero to Hero": Jin-Woos Verwandlung liegt im "System" begründet

Die erwähnte Veränderung von Sung Jin-Woo ist so ausgeprägt, dass selbst seine eigene Schwester Jin-Ah ihn zunächst nicht wiedererkennt. Von einem schmächtigen, schwächlichen Jungen entwickelt er sich zu einem muskulösen, selbstbewussten Mann und erregt überall Aufmerksamkeit. Das zeigt sich insbesondere in der ersten Folge der zweiten Staffel (via Crunchyroll).

Der Grund hierfür liegt im mysteriösen System, das ihm wie ein RPG-Charaktersystem Aufgaben gibt und die Erfüllung mit Statistikpunkten belohnt. Mit der Verteilung dieser Punkte (etwa auf Stärke) kann Jin-Woo seinen physischen Wandel beschleunigen.

Die Veränderung geht weit über normale Fitness-Fortschritte hinaus. Jin-Woo wird nicht nur größer und muskulöser, sondern seine gesamten Gesichtszüge verändern sich in einem auffälligen Maß – sogar so sehr, dass Fans auf Reddit nun diskutieren, dass es sich um zwei unterschiedliche Personen handeln muss:

Einige der Kommentare fingen eigenen Angaben zufolge erst mit Staffel 2 an und dachten tatsächlich, dass bei den beiden obigen Bildern zwei grundverschiedene Menschen dargestellt werden.

Natürlich gibt es auch die passenden Wortspiele und Sprüche zu klopfen:

"Sie haben gesagt, das wäre wegen des doppelten Erwachens - nein, das ist die doppelte Pubertät."

"Für die Gentleman da draußen: Geht ins Fitnessstudio und holt euch einen ordentlichen Haarschnitt".

"Beide haben ein Kinn, das Diamanten schneiden kann."

Was haltet ihr von Jin-Woos Transformation in Solo Leveling?