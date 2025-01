Solo Leveling: Das sind alle Klassen in der Serie - Nur Jin-Woo ist die Ausnahme

Solo Leveling-Protagonist Jin-Woo ist anders als viele andere Anime-Held*innen. Aber welcher Klasse gehört er an?

Solo Leveling entwickelt sich innerhalb kürzester Zeit zum echten Anime-Liebling. Das liegt unter anderem an den coolen Prämissen und der Videospiel-Nähe. Beispielsweise gibt es nicht nur die fest stehenden, unterschiedlichen Ränge der Jäger, sondern auch noch verschiedene Hunter-Klassen. Wir stellen euch vor, welche es davon gibt und wie sie sich unterscheiden. Selbstverständlich klären wir auch, in welche Protagonist Jin-Woo gehört.

Achtung, es folgen SPOILER zu Solo Leveling!

Das sind die Hunter-Klassen in Solo-Leveling und ihre Vorzüge

Darum geht's: In Solo Leveling haben sich interdimensionale Tore geöffnet, hinter denen sich Dungeons voller Monster verbergen. Die Dungeons verfügen über ein gewisses Level, das quasi die Schwierigkeitsstufe darstellt. Gelingt es den magisch begabten Jägern nicht innerhalb einiger Tage, den Boss des Dungeons zu besiegen, gelangen die Monster durch das Tor in die echte Welt.

Das Besondere an Solo Leveling ist also ganz offensichtlich, dass der auf einem koreanischen Comic basierende Anime sich sehr stark an Videospiel-Regeln und deren Logik orientiert. Allerdings haben die Hunter einen unveränderbaren Rang (von S, am besten, bis E, am schlechtesten), der anders als in vielen anderen Mangas und Animes eigentlich nicht durch Training gesteigert werden kann.

Das sind die Klassen: Wie in vielen, vielen Rollenspielen gibt es auch in Solo Leveling sechs äußerst klassisch (ha!) anmutende Klassen. Sie alle verfügen über bestimmte Eigenschaften und Vorzüge, die wir hier kurz erläutern. Das meiste davon dürfte euch sehr bekannt vorkommen, wenn ihr schon einmal ein RPG gespielt habt (via GameRant).

Magier : Können Zauber wirken und über Distanz kämpfen. Es gibt verschiedene Formen der Magie, wie zum Beispiel Beschwörungen, Elementarzauber, Flüche oder magische Barrieren.

: Können Zauber wirken und über Distanz kämpfen. Es gibt verschiedene Formen der Magie, wie zum Beispiel Beschwörungen, Elementarzauber, Flüche oder magische Barrieren. Heiler : Können so gut wie gar nicht kämpfen und wirken in erster Linie Zauber, um ihre Team-Mitglieder zu heilen oder mit Hilfe von Buffs stärker zu machen. Klassische Support-Rolle.

: Können so gut wie gar nicht kämpfen und wirken in erster Linie Zauber, um ihre Team-Mitglieder zu heilen oder mit Hilfe von Buffs stärker zu machen. Klassische Support-Rolle. Kämpfer : Ideale Frontkämpfer, die auf kurze Distanz gehen. Im Nahkampf rücken sie Feinden mit Schwertern, Äxten, Speeren oder gar der bloßen Faust zu Leibe.

: Ideale Frontkämpfer, die auf kurze Distanz gehen. Im Nahkampf rücken sie Feinden mit Schwertern, Äxten, Speeren oder gar der bloßen Faust zu Leibe. Tankers : Klassische Tanks mit hoher Rüstung und Verteidigung, die die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich ziehen sollen und ordentlich einstecken können. Yoo Jinho ist beispielsweise ein Tank.

: Klassische Tanks mit hoher Rüstung und Verteidigung, die die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich ziehen sollen und ordentlich einstecken können. Yoo Jinho ist beispielsweise ein Tank. Assassine : Das Gegenteil von Tanks, sie richten massiven Schaden auf kurze Distanz an und setzen sowohl auf Stealth als auch auf Beweglichkeit und Geschicklichkeit.

: Das Gegenteil von Tanks, sie richten massiven Schaden auf kurze Distanz an und setzen sowohl auf Stealth als auch auf Beweglichkeit und Geschicklichkeit. Ranger: Fernkämpfer, die auf Bögen und Ähnliches setzen. Sie verfügen auch über gewisse magische Fähigkeiten zur Unterstützung, sind aber im Nahkampf quasi hilflos.

Zu welcher Klasse gehört Solo Leveling-Protagonist Jin-Woo denn nun?

Das ist ein Ausnahme-Fall: Zu Beginn der Geschichte ist Jin-Woo als E-Rang-Hunter sehr schwach. Das liegt aber auch daran, dass ihm nicht richtig klar ist, wo eigentlich seine Stärken liegen. Zunächst versucht er sich im Nahkampf, aber mit einem Schwert ist überhaupt nichts zu machen, ein Kämpfer ist er also schon mal nicht.

Ein Dolch liegt Jin-Woo da schon deutlich mehr, also könnte man meinen, dass es sich bei ihm um ein Mitglied der Assassinen-Klasse handelt. Aber nach kurzer Zeit stellt sich dann heraus, dass der Solo Leveling-Protagonist in Wirklichkeit ein Magier ist, genauer gesagt ein Nekromant. Er kann gewissermaßen die geisterhaften Schatten verstorbener Gegner wiederbeleben und für sich kämpfen lassen.

Wie gefällt euch Solo Leveling und welche Klasse spielt ihr in Spielen ganz generell am liebsten?