Solo Leveling Staffel 2: Alle Informationen zu Release, Episodenzahl und was wir bisher wissen

Jin-Woo ist schon längst nicht mehr so schwach wie am Anfang. (Bild: © Crunchyroll)

Solo Leveling wurde aufgrund seiner actionreichen Kämpfe und seiner vorherigen Beliebheit als koreanischer Webtoon, auch als Manhwas bekannt, bereits zum beliebtesten Anime der Winter-Saison zu Beginn von 2024 auf Anichart gekürt. Genau wie Frieren durfte Solo Leveling einen großen Hype in der Community verzeichnen und Fans sind bereits auf die zweite Staffel gespannt.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert, sobald es neue Informationen gibt. Schaut also regelmäßig vorbei.

Wann erscheint die zweite Staffel? Aktuelle Infos zum Release

Wann erscheint die neue Staffel? Datum nicht bekannt

Datum nicht bekannt Wo ihr die neue Staffel anschauen könnt: Nicht bekannt

Nicht bekannt Episodenzahl und -dauer: Nicht bekannt

Nicht bekannt Vertonung: Nicht bekannt

Es gibt derzeit keine offiziellen Informationen zur zweiten Staffel abseits der Ankündigung:

0:30 Solo Leveling bestätigt mit einem Trailer eine zweite Staffel und führt Jin-Woos Geschichte fort

Eine zweite Staffel wurde bereits bestätigt und so könnte es weitergehen

Nachdem die erste Staffel mit 12 Folgen am 30. März abgeschlossen wurde, kündigte der offizielle Twitter/X-Account von Solo Leveling bereits am gleichen Tag die Fortsetzung an. Die neue Staffel wird den Namen “Solo Leveling Season 2 - Arise from the Shadow -” tragen und wird die Abenteuer von Protagonist Jin-Woo weiterführen.

Laut Leaks von bekannten Quellen im Solo Leveling-Reddit soll die zweite Staffel bereits dieses Jahr veröffentlicht werden und ebenfalls 12 Episoden umfassen. Außerdem sollen insgesamt 6 Staffeln mit jeweils 12 Folgen geplant sein.

Ab diesem Punkt könnt ihr im Manga weiterlesen und auf dieser Seite den Anime nachholen

Die erste Staffel endete mit der Arise-Episode und deckte somit alle Geschehnisse bis Kapitel 45 des Webtoons ab. Solltet ihr also die Geschichte von Jin-Woo weiter verfolgen wollen, so könnt ihr mit Kapitel 46 im gleichnamigen Webtoon ansetzen.

Wenn ihr den Anime wiederum nochmal anschauen wollt, könnt ihr ihn auf Crunchyroll sehen. Die erste Staffel umfasst 12 Episoden, die jeweils 23 Minuten lang und komplett auf Deutsch verfügbar sind.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel von Solo Leveling?