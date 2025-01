Solo Leveling: In Season 2 wird endlich der Rang von Jin-Woo angehoben

Die vierte Folge der zweiten Staffel von Solo Leveling ist da. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Seit Anfang Januar läuft die zweite Staffel der extrem beliebten Anime-Umsetzung zu Solo Leveling. Jeden Samstag erscheint dabei eine neue Folge, die mit unerwarteten Wendungen, frischen Herausforderungen und natürlich jeder Menge Action aufwartet. In der vierten Folge von Season 2 wird die Kraft von Jin-Woo endlich anerkannt.

Spoiler-Warnung: Wir erzählen euch im Artikel, was in der neuesten Folge passiert. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, solltet ihr auf eigene Gefahr weiterlesen.

Jin-Woo bekommt einen neuen Rang

Das ist passiert: Am 25. Januar ist die vierte Episode der zweiten Staffel von Solo Leveling erschienen. Sie trägt den Titel "Ich muss aufhören, anderen nur etwas vorzuspielen" und dreht sich um den Rang von Hauptfigur Jin-Woo.

Jin-Woo begann die Story anfangs als "schwächster Jäger", der den niedrigsten E-Rang zugewiesen bekommen hatte und selbst mit eigentlich schwachen Gegnern Probleme hatte. Normalerweise können Jäger*innen in der Welt von Solo Leveling ihren Rang später nicht ändern.

Durch ein mysteriöses System erhält Jin-Woo aber als einzige Person die Fähigkeit, seine Stärke durch Kämpfe zu steigern. So stellt er sich immer schwereren Herausforderungen und wird dabei stärker. Bisher haben allerdings nur vereinzelt andere Charaktere mitbekommen, wie stark er mittlerweile geworden ist.

In der neuen Folge ändert sich das schlagartig. Jin-Woo nutzt eine der Maschinen, die die Menge an Mana im Körper einer Person messen kann. Erst scheint es, als wäre das Gerät kaputt, da es eine Fehlermeldung ausgibt. Es stellt sich aber heraus, dass eine solche Fehlermeldung nur auftritt, wenn die Menge an Mana nicht gemessen werden kann.

Das bedeutet, dass Jin-Woo unermessliche Stärke erlangt hat und demnach der gerade mal zehnte S-Rang-Jäger in der Geschichte Süd-Koreas wird!

Das könnte es für Jin-Woo bedeuten: Diese Erkenntnis hat das Potenzial, die Balance in der Welt von Solo Leveling ordentlich durcheinanderzubringen. Die großen Gilden treten unmittelbar danach mit Angeboten an Jin-Woo heran und sogar Go Gunhee, der Vorsitzende der koreanischen Jägervereinigung, stattet ihm einen Besuch ab.

Jin-Woo lehnt aber vorerst alle Angebote ab. Er will sich weiter darauf konzentrieren, stärker zu wurden, um seine Mutter zu retten. Die Aufmerksamkeit aller anderen wird ihm in den kommenden Episoden aber sicher sein.

