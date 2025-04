Solo Leveling-Synchronsprecher bestätigt indirekt Season 3 und der Release wird wohl noch einige Jahre dauern

Season 3 von Solo Leveling steht eigentlich schon fest. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Solo Leveling hat mit den ersten beiden Staffeln ordentlich abgeräumt und gehört definitiv zu den beliebtesten Anime-Serien der letzten zwei Jahre. Mit dem Abschluss von Season 2 am 19. April 2025 hatten viele Fans auf eine offizielle Ankündigung für eine dritte Staffel gehofft – vergeblich.

Produzent Atsushi Kaneko musste die Community sogar enttäuschen: Laut ihm sei der Anime "fürs Erste beendet" – was vielen Zuschauer*innen zunächst die Hoffnung auf eine Fortsetzung genommen hat.

Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels! Denn niemand Geringeres als Aleks Lee, die englische Stimme von Jin-Woo, hat in einem Video ziemlich deutlich angedeutet, dass Season 3 mit Sicherheit kommen wird.

Aleks Lee bestätigt und teast Season 3 von Solo Leveling

Am 24. April 2025 veröffentlichte Lee ein neues TikTok-Video, in dem er über die letzten beiden Folgen der zweiten Season spricht – inklusive einiger Hintergrunddetails.

Darunter geht er auf einige Originalszenen aus dem Manhwa ein, für die er sich bei der Anime-Adaption eingesetzt hat, sowie Synchro-Änderungen, die seiner Meinung nach den Kampf zwischen Jin-Woo und Beru noch spannender gemacht haben.

Das eigentliche Highlight des Video ist jedoch seine Anmerkung zur dritten Season von Solo Leveling:

“Oh uh, jetzt wo wir schon von Season 3 reden: Ich habe sogar neue Informationen dazu, die ich mit euch jetzt teilen kann. Das Releasedatum. Season 3 erscheint am…”

Der Synchronsprecher bestätigt also, dass der Anime von Solo Leveling mit Sicherheit weitergehen wird und Season 3 schon längst geplant ist. Es gab also nie Zweifel daran, ob Solo Leveling überhaupt eine dritte Staffel bekommen wird.

Solo Leveling Season 3 ist so gut wie sicher, aber bis zum Release könnte es doch noch eine Weile dauern

Solo Leveling-Fans können sich also freuen, denn nicht nur Lee hat indirekt schon die dritte Season der beliebten Anime-Serie bekannt gegeben, sondern auch Produzent Atsushi Kaneko!

Nur einen Tag nach Lees Video veröffentlichte Kaneko einen kurzen, aber vielsagenden Post auf X (ehemals Twitter), in dem er "großartige Neuigkeiten" anteast. Für die meisten in der Community ist klar: Das muss sich auf Solo Leveling Season 3 oder einen weiteren Film zur Serie beziehen!

"Verdammt großartige und erfreuliche Neuigkeiten kommen auf euch zu!“

Bis zum Release der nun eigentlich schon angekündigten Season 3 von Solo Leveling könnte es jedoch noch eine Weile dauern. Denn wie Spekulationen innerhalb der Anime-Community vermuten lassen, ist das verantwortliche Studio aktuell wohl an einer ganzen Reihe weiterer Projekte beteiligt.

Neben Solo Leveling sind sie auch für die Produktion von Animes wie Lycoris Recoil, Mashle, Sword Art Online, Kaguya-sama und Too Many Losing Heroines zuständig – was den Release von Season 3 logischerweise ein Stück nach hinten schieben könnte.

Wenn das Studio tatsächlich bereits mitten in der Produktion der anderen Titel steckt, könnte es gut und gerne noch ein bis zwei Jahre dauern, bis wir ein konkretes Releasedatum für Solo Leveling Season 3 bekommen.

Wann wird eurer Meinung nach Season 3 von Solo Leveling erscheinen und welcher Sprache habt ihr den Anime bisher geschaut?