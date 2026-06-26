Besserer User-Score auf Metacritic als Mario Kart World und am Prime Day noch dazu nur halb so teuer

Sonic Racing bietet viele Fahrzeuge, Charaktere, Strecken, Power-Ups und Split-Screen-Multiplayer.

Ihr habt keine Switch 2, sucht aber nach einem Fun-Racer, der mit Mario Kart World mithalten kann? Dann seid ihr bei Sonic Racing: Crossworlds für die PS5 goldrichtig. Rast alleine oder im Splitscreen mit einem aus 23 Charakteren über die 24 Strecken und haut euch die zahlreichen Power-Ups um die Ohren. Am Prime Day ist der Rennspaß so günstig wie nie zu haben und kostet nicht mal halb so viel wie der Konkurrent von Nintendo.

Besser als Mario Kart World laut User-Score auf Metacritic und nicht mal halb so teuer

1:35 In Sonic Racing: CrossWorlds verändern sich die Strecken - und es gibt Hoverboards!

Die User auf Metacritic bewerten Sonic Racing aktuell deutlich besser als Mario Kart World. Sonic Racing steht dort auf einer 8,6 von 10, während Mario Kart mit 7,0 bewertet wird. Die Kritiker-Bewertungen sehen etwas anders aus, aber auch dort überzeugt Sonics Fun-Racer: 82 Punkte erntet der Mario Kart-Konkurrent und muss sich gegen die 86 Punkte für Mario Kart World nur knapp geschlagen geben.

Ganz anders sieht es aber beim Preis aus: Während ihr für Mario Kart World trotz Prime Day rund 70 € ausgeben müsst, könnt ihr Sonic Racing: Crossworlds aktuell für nicht einmal die Hälfte davon abgreifen! So günstig gab es das Spiel laut Geizhals.de bisher noch nie.

Rast durch Land, Luft, Raum und sogar andere Dimensionen

Die Portale auf den Strecken führen euch in andere Welten und Zeiten. So wird jedes Rennen überraschend und abwechslungsreich.

Der wohl größte Unterschied zu Mario Kart sind die Portale, die während der Rennen auftauchen. Diese führen euch auf zufällig gewählte Streckenabschnitte, aus völlig anderen Welten, und machen so jedes Rennen super individuell und überraschend. Wie beim großen Vorbild verwandeln sich euch eure Fahrzeuge, je nach Begebenheit der Strecke, auch mal in ein Flugzeug oder Boot – das sorgt für Abwechslung. Gewinnt ihr ein Rennen, werdet ihr mit Donpa-Tickets belohnt, mit denen sich neue Fahrzeugteile oder Aufkleber kaufen lassen.

Jetzt am Prime Day bekommt ihr Sonic Racing: Crossoworlds für nicht einmal 30 € in einer Amazon-exklusiven Version, die einen zusätzlichen Fahrer – den Werigel – samt eigenem Fahrzeug und Aufkleber enthält. Auch ein Poster ist mit dabei. Überlegt aber nicht zu lange, denn der Prime Day läuft nur noch heute!

Falls ihr weitere starke Angebote auch abseits von Spielen am Amazon Prime Day sucht, werdet ihr auf unserer Prime-Day-Übersichtsseite fündig. Dort halten wir euch mit den stärksten Angeboten auf dem Laufenden. Oder ihr stöbert einfach selbst: hier kommt ihr zu den Amazon-Prime-Day-Angeboten.