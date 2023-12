Sony 4K Smart-TV im Amazon Weihnachts-Angebot: Perfekt für PS5 dank 120Hz & HDMI 2.1

Mit dem Sony X90S 4K-TV holt ihr das Beste aus eurer PlayStation 5 heraus.

Im Rahmen der Last Minute Angebote bei Amazon könnt ihr gerade eine Menge Sony-Produkte günstig abstauben. Neben Handys, Kopfhörern und Kameras gehören dazu auch hochwertige 4K-Fernseher. Besonders interessant fürs Gaming mit PS5 oder auch Xbox Series X ist dabei der Sony X90S, den ihr jetzt in der Größe 50 Zoll günstig im Angebot bekommt:

Mit einem Preis von 799€ ist Amazon laut Vergleichsplattformen derzeit mit großem Abstand der günstigste Anbieter für dieses Modell, der zweitgünstigste Preis liegt bei 949€ inklusive Versand.

Die Last Minute Angebote bei Amazon laufen prinzipiell noch bis zum 22. Dezember und bieten tausende Deals, die noch pünktlich zu Weihnachten geliefert werden. Wie lange der Sony X90S noch so günstig verfügbar sein wird, ist aber schwer zu sagen. Weitere Last Minute Angebote findet ihr hier:

4K-TV Sony X90S: PS5-Fernseher mit Local Dimming

Der Sony X90S macht gerade beim Gaming mit der PS5 eine gute Figur, bietet aber auch eine hohe Bildqualität.

Hoher Kontrast & Local Dimming: Der Sony X90S ist ein 4K-Fernseher an der Grenze von Mittelklasse zu High End. Er bietet ein kontrastreiches VA-Display und Full Array Local Dimming, weshalb seine Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen nahe an OLED-TVs herankommt, auch wenn deren Qualität nicht ganz erreicht wird. Außerdem sorgt Sonys hauseigene Triluminos-Technik in ähnlicher Weise für eine bessere Farbdarstellung, wie es die QLED-Technik bei teuren Samsung-TVs tut.

HDR & Google-TV: Ein weiterer Pluspunkt des Sony X90S ist seine hohe Spitzenhelligkeit. Er kann fast dreimal so hell werden wie viele Low-Budget-TVs, wodurch er in Verbindung mit HDR für leuchtende Farben sorgen kann. Durch sein Google TV-Betriebssystem bietet der Fernseher außerdem einen hervorragenden App-Support. Von Netflix und Amazon Prime Video bis hin zu Crunchyroll sind so ziemlich alle namhaften Streaming-Dienste dabei.

Gaming mit 4K 120 fps: Beim Gaming macht der Sony X90S durch sein 120Hz-Display und HDMI 2.1 eine gute Figur. Aus der PS5 und der Xbox Series X könnt ihr also das Maximum von 4K bei 120 fps herausholen. Durch VRR wird die Framerate des TVs und der Konsole synchronisiert, was Screen Tearing verhindert, und durch ALLM wird automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet. Der Input Lag ist niedrig, was schnelle Reaktionen in Spielen ermöglicht.

