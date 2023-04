Sony 4K Smart TVs 2023 jetzt vorbestellen: Alles zu Modellen, Preisen, Release & PS5-Features

Die neuen Sony Bravia 4K Smart TVs, darunter hochwertige Modelle mit OLED oder Mini LED, könnt ihr jetzt vorbestellen.

Die neuen Sony 4K-Smart TVs für 2023 sind jetzt größtenteils vorbestellbar. Insgesamt sechs Modelle, die im Mai und Juni erscheinen werden, könnt ihr euch vorab sichern, vom relativ günstigen Sony X75WL bis hin zum hochwertigen OLED-TV Sony A80L. In diesem Artikel erklären wir euch, was ihr von den neuen Fernsehern erwarten könnt. Falls ihr sie lieber gleich direkt im Shop ansehen wollt, findet ihr sie hier:

Sony X75WL: Relativ günstig, aber gut

Der Sony X75WL ist zwar Sonys günstigster 4K-TV aus 2023, bietet aber trotzdem gute Qualität.

Größen: 43, 50, 55, 65, 75 Zoll

43, 50, 55, 65, 75 Zoll Release-Termin: 9. Juni (laut Amazon)

9. Juni (laut Amazon) Preis: 899€ bei 55 Zoll

Der Sony X75WL ist zwar Sonys günstigster 4K Smart TV aus 2023, ein Low-Budget-Modell ist er deswegen aber noch lange nicht. Fernsehern der untersten Preisklasse dürfte er wie schon der Vorgänger durch eine akkurate Farbdarstellung und eine höhere Helligkeit deutlich überlegen sein. Wir rechnen aber damit, dass er abermals über ein relativ kontrastarmes, dafür aber auch blickwinkelstabiles IPS-Panel verfügen wird. Außerdem bietet er nur 60 Hz und dementsprechend kein richtiges HDMI 2.1.

Sony X80L: Bislang fast nur in 43 und 85 Zoll

Der Sony X80L ist bislang bei den meisten Händlern nur in wenigen Größen vorbestellbar, Ausnahme ist Otto.

Größen: 43, 50, 55, 65, 75, 85 Zoll (teils bislang nur bei Otto)

43, 50, 55, 65, 75, 85 Zoll (teils bislang nur bei Otto) Release-Termin: Ende April / Anfang Mai (laut Otto), 29. Mai (laut Amazon)

Ende April / Anfang Mai (laut Otto), 29. Mai (laut Amazon) Preis: 1299€ bei 55 Zoll

Der Sony X80L ist im Moment bei den meisten Händlern bestenfalls in den Größen 43 und 85 Zoll bestellbar, einzig Otto bietet bereits weitere Größen von 50 bis 75 Zoll an. Der Qualitätsunterschied zum X75WL dürfte trotz des höheren Preises nicht allzu groß ausfallen, der X80L wird aber den besseren Bildprozessor haben. Die 85-Zoll-Version wird außerdem wahrscheinlich auf ein kontrastreiches VA-Display setzen. Bei kleineren Versionen könnte jedoch wie beim X75WL IPS zum Einsatz kommen.

Sony X85L: Der Preis-Leistungs-Tipp fürs Gaming mit PS5

Der Sony X85L ist das günstigste neue Modell mit HDMI 2.1 und 120 Hz.

Größen: 55, 65, 75 Zoll

55, 65, 75 Zoll Release-Termin: 6. Juni (laut MediaMarkt)

6. Juni (laut MediaMarkt) Preis: 1399€ bei 55 Zoll

Einen deutlichen Qualitätssprung gibt es beim Sony X85L. Dieser bietet im Gegensatz zu den günstigeren Modellen ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1. Mit der PS5 und der Xbox Series X werden also bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich sein. Außerdem verfügt der TV über Full Array Local Dimming (FALD). Das Display ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die Szene angepasst wird. Wir nehmen zudem an, dass er wie der Vorgänger über ein VA-Display mit hohem Kontrast verfügen wird, das ist aber noch nicht bestätigt.

Sony X90L: Mehr Licht für HDR

Der Sony X90L soll sich vor allem bei der Spitzenhelligkeit im Vergleich zum Vorgänger weiterentwickelt haben.

Größen: 55, 65, 75, 85, 98 Zoll

55, 65, 75, 85, 98 Zoll Release-Termin: 31. Mai (laut MediaMarkt)

31. Mai (laut MediaMarkt) Preis: 1699€ bei 55 Zoll

Der Sony X90L bietet im Grunde all das, was ihr auch beim Sony X85L bekommt, und liefert hier und da noch etwas höhere Qualität. Wie genau sich die Modelle unterscheiden, ist momentan noch schwer zu sagen, aber höchstwahrscheinlich wird der Sony X90L über die höhere Spitzenhelligkeit verfügen und daher HDR besser ausnutzen können. Sony verspricht nämlich eine 30% höhere Helligkeit als beim Vorgänger Sony X90K. Möglich wäre auch, dass FALD hier über mehr Dimming-Zonen verfügt, aber dazu fehlen noch genaue Angaben.

Sony X95L: Kontrastreiches Mini LED

Der Sony X95L bietet durch Full Array Local Dimming tollen Kontrast und zugleich eine hohe Spitzenhelligkeit.

Größen: 65, 75, 85 Zoll

65, 75, 85 Zoll Release-Termin: 20. Juni (laut MediaMarkt)

20. Juni (laut MediaMarkt) Preis: 2899€ bei 65 Zoll

Der Sony X95L wird dem Sony X90L beim Local Dimming auf jeden Fall überlegen sein, denn hier kommt ein Mini-LED-Display mit kleineren Leuchtdioden zum Einsatz. Das ermöglicht eine noch viel bessere Anpassung an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen und einen sehr hohen Kontrast. Zwar ist der Kontrast bei OLED-TVs trotzdem noch höher, aber dafür ist mit einem Mini-LED-Display eine höhere Spitzenhelligkeit möglich. Abgesehen davon bekommt ihr natürlich auch hier 120 Hz und HDMI 2.1, was bis zu 4K 120 fps auf PS5 und Xbox Series X ermöglicht.

Sony A80L: OLED-TV mit perfektem Schwarz

Auch der Sony A80L OLED-TV soll bei der Helligkeit besser abschneiden als der Vorgänger.

Größen: 55, 65, 77, 83 Zoll

55, 65, 77, 83 Zoll Release-Termin: 3. Mai (laut MediaMarkt)

3. Mai (laut MediaMarkt) Preis: 2399€ bei 55 Zoll

Bei den hochwertigen OLED-TVs wurde bislang nur der Sony A80L zur Vorbestellung freigegeben, später im Jahr soll aber mit dem Sony A95L mindestens noch ein weiteres Modell folgen. Wie alle OLED-TVs wird auch der Sony A80L perfektes Schwarz und dadurch prinzipiell unendlich hohen Kontrast bieten. 120 Hz und HDMI 2.1 für PS5 und Xbox Series X werden natürlich ebenfalls mit dabei sein. Im Vergleich zum Vorgänger Sony A80K verspricht Sony eine rund 10% höhere Spitzenhelligkeit und will damit vermutlich der LG OLED C-Reihe Konkurrenz machen. Wer am Ende die Nase vorn haben wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen.

Die Release-Termine können übrigens je nach Händler etwas unterschiedlich ausfallen, vom Sony X80L abgesehen weichen sie aber allenfalls wenige Tage voneinander ab. Die Preise sind momentan händlerübergreifend weitgehend gleich und entsprechen der UVP.