Noch bis zum 18. Oktober 2020 könnt ihr euch bei MediaMarkt 4K-Fernseher von Sony deutlich günstiger kaufen. Je nach Modell erhaltet ihr einen Direktabzug vom Kaufpreis und darüber hinaus bekommt ihr 50 Euro PSN-Guthaben gratis dazu. Unter den 4K TVs findet ihr auch Modelle mit HDMI 2.1, die damit bestens für den Release der PS5 und Xbox Series X geeignet sind.



So bekommt ihr das PSN-Guthaben: Wenn ihr einen der Sony 4K TVs im Aktionszeitraum kauft, könnt ihr euch bis zum 8. November 2020 unter sony.de/angebote registrieren und erhaltet danach eure 50 Euro PSN-Guthaben.



Direktabzug im Warenkorb: Abhängig vom TV-Modell erhaltet ihr einen anderen Direktabzug. Dieser erfolgt automatisch im Warenkorb und ist dann auch an der Kasse ersichtlich. Wir geben neben den Preisen jeweils den Direktabzug an. Insgesamt ergeben sich dadurch aktuelle Bestpreise für die 4K-Fernseher.

Sony 4K-Fernseher im Angebot

Sony XH90 mit HDMI 2.1 für PS5 & Xbox Series X

Riesiger 4K TV im Angebot: Allen voran könnt ihr euch den Sony KD-75XH9005 4K-Fernseher günstiger kaufen. Dieser kostet aktuell 1.899 Euro und ihr erhaltet 150 Euro Direktabzug. Dadurch ergibt sich ein Preis von 1749 Euro.



Bereit für PlayStation 5 (und Xbox Series X): Der Sony XH9005 4K TV bietet euch in diesem Fall eine 75 Zoll Bildschirmdiagonale. Des Weiteren verfügt er über alle wichtigen Eigenschaften, die ein 4K-Fernseher für die Next-Gen-Konsolen braucht.

HDMI 2.1 mit VRR und ALLM (erfolgt per Update)

Geringer Input-Lag von 7 ms

Spitzenhelligkeit mit bis zu 740 cd/m²

VA-Panel mit Full Array LED

Android TV

4K X-Reality Pro Prozessor

Dolby Vision

HDR

Sony KD-75XH9005 4K TV für 1.749 Euro

Sony AG9 OLED 4K TV zum aktuellen Bestpreis

Top-Angebot: Bei MediaMarkt bekommt ihr den Sony KD-55AG9 OLED 4K-Fernseher für 1.897,94 Euro. Dabei gibt es 100 Euro Direktabzug, wodurch er noch 1.797,94 Euro kostet, was dem aktuellen Bestpreis entspricht.



Fernsehen der Spitzenklasse: Mit der OLED-Technologie bekommt ihr allen voran ein ganz spezielles Fernsehererlebnis. Der TV bietet einen herausragenden Schwarzwert und brillante Farben. Dazu verfügt er über eine starke Bildzwischenberechnung dank des X1 Ultimate-Prozessors. Des Weiteren gehören natürlich HDR und Motionflow XR zu seinen Eigenschaften.



HDMI 2.1 sucht ihr bei ihm allerdings vergeblich. Wem das aber nicht so wichtig ist, bekommt einen sehr guten 4K-Fernseher für alle Einsatzzwecke.

Sony KD-55AG9 OLED 4K TV für 1.749,94 Euro