Sony streicht klammheimlich Grafik-Feature von der PS5-Verpackung, das die Konsole nie leisten konnte

Es sieht ganz danach aus, als würde Sony den 8K-Aufdruck nicht mehr auf neue PS5-Kartons anbringen lassen. Es gibt zwar immer noch jede Menge Konsolen mit dem Hinweis auf der Verpackung im Handel, die neuesten kommen aber wohl ganz ohne das Versprechen, diese Auflösung auch wirklich ausgeben zu können. Allem Anschein nach hat sich Sony also endgültig von dem Gedanken verabschiedet, ein entsprechendes Firmware-Update nachzureichen.

Sony druckt das 8K-Logo nicht mehr auf die PS5-Kartons

Darum geht's: Sonys PS5 wurde damit beworben, eine Auflösung von 7680 × 4320 Bildpunkten darstellen zu können. Seit jeher prangt der 8K-Hinweis auf der Verpackung, wenn ihr euch eine der Konsolen kauft. Aber das scheint sich jetzt zu ändern.

Die neuesten PS5-Kartons kommen ohne den Hinweis auf die extrem hohe Auflösung aus. Das ist unter anderem Fans aufgefallen, die ihre Entdeckung in den sozialen Netzwerken geteilt haben.

Ihr könnt es auch selbst sehen, wenn ihr den großen Online-Händler eurer Wahl aufsucht und euch dort die Bilder der PS5-Verpackungen anschaut. Wo früher das 8K-Logo prangte, finden sich jetzt nur noch die Hinweise auf HDR und 4K.

Endlich ehrlich? Damit verabschiedet sich der Konzern offenbar von einem Feature-Versprechen, das bisher sowieso nie richtig eingelöst werden konnte. Wir schreiben hier "bisher", weil theoretisch natürlich noch irgendwann das entsprechende Firmware-Update kommen könnte. Aber wenn der 8K-Aufdruck vom Karton verschwindet, würden wir eher nicht darauf wetten.

Aber es gibt doch The Touryst?! Ja, das Indie-Game The Touryst wird als einziger PS5-Titel intern zumindest in nativem 8K gerendert, wenn ihr es auf der PlayStation 5 spielt. Weil die Firmware aber schlicht keinen 8K-Support bietet, wird trotzdem nur ein herunterskaliertes 4K-Bild ausgegeben – selbst wenn ihr an einem 8K-TV mit dem perfekt passenden Kabel spielt und obwohl auf der Verpackung bisher mit 8K geworben wurde.

Mehr dazu könnt ihr euch in diesem Video über The Touryst auf der PS5 von den Technik-Experten bei Digital Foundry zu Gemüte führen.

Vorbereitung für die PS5 Pro? Im Netz häufen sich jetzt die Kommentare dazu, dass es sich bei diesem Vorgehen womöglich um die Vorbereitung auf die nächste PS5-Iteration handeln könnte. Eventuell streicht Sony den 8K-Hinweis bei der herkömmlichen PS5, um damit dann letzten Endes die etwas leistungsfähigere PS5 Pro (oder wie auch immer sie dann heißt, falls sie kommt) bewerben zu können.

Was haltet ihr von Sonys 8K-Versprechen für die PS5 und vor allem vom Umgang des Konzerns damit? Habt ihr ein 8K-Display?