Die PlayStation 5 erscheint offiziell erst am 19. November in Deutschland und selbst zu diesem Termin dürfte aufgrund der hohen Nachfrage und der vergleichsweise geringen lieferbaren Menge ein großer Teil der Spielerschaft erst mal leer ausgehen.

Bei Sonys neuem PS5-Controller namens DualSense scheint es solche Schwierigkeiten nicht zu geben. Amazon hat das Gerät derzeit nicht nur auf Lager, sondern liefert es auch bereits aus - obwohl der DualSense nach dem ursprünglichen Plan gemeinsam mit der Konsole erscheinen sollte. Laut Shopseite könnt ihr den Controller im Idealfall schon morgen bekommen, wenn ihr jetzt bestellt. Mit einem Preis 67,25 Euro ist er bei Amazon sogar etwas günstiger zu haben als zum Normalpreis von 69,99€.

Sony DualSense PS5 Controller für 67,25€ bei Amazon

Alternativ könnt ihr auch bei Saturn oder MediaMarkt bestellen. Dort bekommt ihr den Sony DualSense ebenfalls für 67,25 Euro. Hier müsst ihr aber ein bisschen länger warten, die Lieferung erfolgt laut Shopseite erst Montag oder Dienstag. Immerhin wird versandkostenfrei geliefert, weil es sich um ein Black-November-Angebot handelt. Stattdessen könnt ihr den Controller aber auch selbst im Markt abholen. Nach Angaben der Online-Shops ist er in vielen Filialen abholbereit verfügbar.

Was bringt der Sony DualSense?

Im Vergleich zum PS4-Controller DualShock 4 besitzt der DualSense ein deutlich verändertes Design und liegt dank der ergonomischeren Form besser in der Hand. Am Layout der Buttons hat sich wenig getan, dafür gibt es ein paar neue Features. So kann verfügt der DualSense über adaptive Trigger. Entwickler können dadurch den Widerstand an die Situation im Spiel anpassen. Außerdem ist ein Mikrofon in den Controller eingebaut. Für alle, die noch mehr erfahren wollen, haben wir sämtliche Infos zum Sony DualSense in diesem Artikel zusammengefasst:

