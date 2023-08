PS5-Controller zum Toppreis: DualSense in Weiß, Schwarz, Rot & Camouflage im Angebot sichern

Den Sony DualSense gibt's jetzt in vier Farben zum Toppreis bei Coolblue.

Bei Coolblue könnt ihr jetzt den Sony DualSense im Angebot bekommen, und zwar in vier verschiedenen Farben: Weiß, Midnight Black, Cosmic Red und Grey Camouflage. Dass es den PS5-Controller günstiger gibt, kommt selbst bei der weißen Standardversion nicht oft vor. Bei exotischeren Varianten wie dem Grey Camouflage ist es noch seltener.

Der Deal-Preis liegt bei 52,99€. Laut Vergleichsplattformen gibt es den Controller in keiner der vier Varianten momentan irgendwo anders auch nur annähernd so günstig. Hier findet ihr den Deal:

Coolblue macht bislang keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch gelten. Ihr solltet aber damit rechnen, dass zumindest ein Teil der Varianten sehr schnell ausverkauft sein könnte. Die Varianten in Galactic Purple und Starlight Blue, die in der Theorie ebenfalls reduziert wären, sind nämlich schon jetzt weg. Bei den noch übrigen Versionen solltet ihr also besser schnell sein.

Weitere PS5-Angebote in der Amazon Gaming Week

Die Amazon Gaming Week bietet hunderte Sonderangebote, darunter natürlich auch einige PS5-Deals.

Nicht nur bei Coolblue, sondern auch bei Amazon gibt es gerade einige günstige Sonderangebote für die PlayStation 5. Dort läuft nämlich gerade die Amazon Gaming Week mit hunderten Sonderangeboten rund ums Spielen. Der Sony DualSense Controller ist hier nicht dabei, dafür aber eine ganze Reihe von Spielen, Headsets, PS5-SSDs und hochwertige 4K-Fernseher, mit denen ihr die Leistung der PS5 voll ausnutzen könnt. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Natürlich bietet die Amazon Gaming Week auch günstige Deals für PS4, Xbox Series und Xbox One sowie Nintendo Switch. Außerdem ist eine Menge PC-Komponenten und -Zubehör mit dabei. Die Aktion läuft prinzipiell noch bis zum 3. September, die besten Angebote könnten aber schon sehr viel früher ausverkauft sein. Hier haben wir euch bereits ein paar Highlights herausgesucht:

