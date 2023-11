600€ Rabatt: Sony Gaming 4K-TV für PS5 mit 65 Zoll & 120Hz im Black Friday-Angebot

Der 65 Zoll große 4K Smart-TV Sony X95L ist nicht nur fürs Gaming mit der PS5 und der Xbox Series X ein Schnäppchen.

Im Black Friday Sale bei MediaMarkt könnt ihr euch jetzt einen hervorragend fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeigneten 4K Smart-TV günstig schnappen: Der neue Sony X85L mit stolzen 65 Zoll kostet statt 1599€ (UVP) nur noch 999€. Den mit 120Hz ausgestatteten Fernseher gab es laut Vergleichsplattformen noch nie zuvor so günstig. Hier findet ihr das Schnäppchen:

Bei Saturn könnt ihr den Sony X85L übrigens ebenfalls für 999€ bekommen. Bei beiden Händlern dürfte der Deal noch bis zum Ende des Black Friday Sales am Montagmorgen um 9 Uhr laufen, sofern er nicht vorher ausverkauft ist.

Im großen Black Friday Sale bei MediaMarkt könnt ihr neben weiteren 4K-Fernsehern beispielsweise auch noch günstige Handys, Tablets und Laptops abstauben. Auch die PS5, Xbox Series X und Nintendo Switch gibt es im Angebot, ebenso wie eine riesige Auswahl an Spielen. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

4K-TV Sony X85L: Preis-Leistungs-Hit fürs Gaming mit PS5

Dank HDMI 2.1 und 120Hz ist der Sony X85L bestens fürs Gaming mit PS5 geeignet.

Top fürs Gaming: Der Sony X85L ist der günstigste unter Sonys 4K-Fernseher aus 2023, der über ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 verfügt. Das macht ihn zum Preis-Leistungs-Tipp fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X, da er mit 4K 120 fps das Beste aus den Konsolen herausholen kann. Auch der Input Lag ist niedrig, was euch in schnellen Multiplayer-Matches einen Vorteil verschafft. Dank VRR wird zudem die Framerate des TVs und der Konsole synchronisiert und so Screen Tearing verhindert.

Guter Kontrast & leuchtende Farben: Was die Bildqualität angeht, gehört der Sony X85L zur gehobenen Mittelklasse und ist ungefähr mit QLED-Fernsehern wie dem Samsung Q80C zu vergleichen. Mit dem perfekten Schwarz von OLED-TVs kann er also nicht ganz mithalten, aber sein VA-Panel liefert dennoch einen hohen Kontrast. Außerdem ist seine Spitzenhelligkeit rund doppelt so hoch wie bei Low-Budget-TVs, wodurch er mit HDR für leuchtende Farben sorgen kann.

Toller App-Support: Um den App-Support braucht ihr euch ebenfalls keine Sorgen zu machen, da der Sony X85L das aktuelle Google TV Betriebssystem nutzt. Dieses unterstützt so ziemlich alle auch nur halbwegs bekannten Streaming-Dienste, von Amazon Prime Video und Netflix über Disney+ und Apple TV bis hin zum Anime-Dienst Crunchyroll, der längst nicht auf jedem Fernseher läuft.

