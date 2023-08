Sony OLED-TV + PS5: Schnappt euch das günstige Bundle, das Gaming mit 4K 120fps möglich macht

Bei Otto könnt ihr euch jetzt die PS5 zusammen mit einem OLED-TV der Spitzenklasse sichern.

Ihr wollt euch endlich auch eine PS5 zulegen, aber euch fehlt noch der passende Fernseher, der das Beste aus der Konsole herausholt? Dann hat Otto gerade ein interessantes Angebot für euch: Dort könnt ihr nämlich den hochwertigen 4K-Fernseher Sony A90K OLED mit 48 Zoll im Bundle mit der PlayStation 5 Disc Edition für nur 1599€ bekommen. Die unverbindliche Preisempfehlung des Fernsehers allein liegt schon bei 1999€.

Einzeln wären 1599€ für den Sony A90K OLED in 48 Zoll übrigens kein schlechter, aber auch kein toller Preis. Bei MediaMarkt könnt ihr ihn in dieser Größe gerade beispielsweise schon für 1444€ bekommen. Zieht man beim Otto-Deal den Wert der PS5 ab, die es einzeln aktuell für 459,99€ (UVP: 549€) im Angebot gibt, landet man allerdings bei rund 1139€. So günstig gab es den Sony A90K in dieser Größe einzeln noch nie.

Wie gut ist der Sony A90K OLED-TV?

Der Sony A90K OLED-TV bietet sowohl beim Gaming als auch beim Filmeschauen hohe Qualität.

OLED & Google-TV: Der Sony A90K ist eines der Spitzenmodelle unter Sonys 4K-Fernsehern aus 2022. Durch sein OLED-Display bietet er perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast. Zudem verfügt er über ein nur schwach reflektierende Display und eine hohe Blickwinkelstabiliät, wodurch er gut ist fürs Fernsehen bei hellem Licht oder in größeren Gruppen, wenn nicht jeder direkt vor dem TV sitzen kann. Als Betriebssystem dient Google TV, das für einen tollen App-Support sorgt.

Gaming mit 4K 120 fps: Der Sony A90K verwendet ein 120Hz-Display und bietet HDMI 2.1 auf zwei seiner vier Anschlüsse. Mit der im Angebot von Otto enthaltenen PS5 oder auch mit der Xbox Series X ist also Gaming in 4K-Auflösung mit bis zu 120 fps möglich. Auch VRR und ALLM werden unterstützt. Durch Letzteres schaltet der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag liegt bei circa 9 ms, was ein guter Wert fürs Gaming ist.

