Neues Sony-Patent klingt sehr ungewöhnlich.

Beim Zocken werdet ihr schon mal ausfällig? Beispielsweise wenn ein Souls-Boss euch zum fünfzigsten Mal in Grund und Boden stampft? Oder flucht ihr gerne mal in Multiplayer-Sessions? Falls ihr euch jetzt ertappt fühlt, dürfte euch das neue Sony-Patent interessieren. Dieses widmet sich nämlich dem Erkennen von Emotionen in eurer Stimme beim Spielen und darauf entsprechend zu reagieren.

Sony-Patent widmet sich Emotionen

Auf den ersten Blick wirkt das vielleicht ein wenig wie ein Scherz, aber tatsächlich ist das entsprechende Patent online aufgetaucht. Dabei geht es darum, zu erkennen, wie ihr euch gerade beim Spielen fühlt. Also zum Beispiel soll an eurer Stimme erkannt werden, ob ihr gerade vor Ärger durch die Decke geht.

Damit endet es allerdings noch nicht. Laut Patent soll damit auch die Möglichkeit verbunden sein, Emotionsprofile einzelner Spieler*innen zu erstellen.

Außerdem sollen damit auch die Optionen zur Moderation einhergehen. Ihr könnten also quasi ermahnt werden.

Wie das genau aussehen wird, ist noch unklar, aber in jedem Fall könnten diese Moderations-Möglichkeiten in Mutliplayer-Sessions zum Einsatz kommen, wenn beispielsweise eine Person ärgerlich ins Mikro brüllt und andere sich dadurch unwohl fühlen.

Das Emotions-Tracking könnte also zur Verhinderung von Mobbing in Mehrspieler-Partien eingesetzt werden, auch wenn noch schwer vorstellbar ist, wie sich das konkret darstellen könnte.

Wie wahrscheinlich ist es, dass das bald zur Realität wird? Erst mal keine Sorge, falls euch das nun beunruhigt, weil ihr eure Emotionen lieber nicht an Sony preisgeben wollt und schon überlegt, ob ihr euer Mikro künftig lieber nicht mehr benutzt: Ob und wie das Ganze überhaupt zum Einsatz kommt, ist kaum absehbar.

Durch die reine Existenz des Patents ist das nämlich keineswegs gesichert und momentan klingt das eher nach Zukunftsmusik oder einer Idee, die wieder verworfen werden könnte. Mehr über weitere spannende Sony-Patente lest ihr im oben verlinkten Artikel.

Was haltet ihr von diesem Patent: Klingt das für euch gut oder habt ihr Bedenken?