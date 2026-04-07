Sony zieht die Preise wegen der Speicherkrise an! Bei diesem Tarif wird sie euch einfach hinterhergeworfen

Bereit für GTA 6? Hier bekommt ihr die Playstation 5 tatsächlich ohne versteckte Kosten geschenkt.

Ab heutet kostet die PS5 auf einen Schlag mehr. Die Preise aller Modelle wurden um 100 € angehoben. Wer sich seine Konsole noch zu einem vernünftigen Preis sichern will, der kann sich die PS5 gerade als Geschenk bei Vodafone sichern, zusammen mit einem richtig lohnenswerten Tarif für euer eigenes Internet.

Warum die Playstation 5 jetzt teurer ist

Bevor Sony die Preiserhöhungen selbst bestätigt hat, hatte der französische Leaker Gyo über den Fall berichtet und die Preissteigerung korrekt vorrausgesagt. So wird die Standard-Konsole ab jetzt 649,99 € kosten, während die Playstation 5 Pro sogar auf einen Preis von 899,99 € klettert. Die PS5 Digital Edition kostet 599,99 €. Auch die PS5 Portal ist jetzt 30 € teurer.

Der PS5 steht eine massive Preiserhöhung bevor.

Grund für den Preisanstieg könnte die anhaltende Arbeitsspeicherkrise sein. Sony hat in seiner offiziellen Ankündigung keine genauen Gründe genannt, aber es wäre schon sehr verwunderlich, wenn es nichts mit fehlendem Arbeitsspeicher zu tun hat, auch wenn der Hersteller bisher davon sprach, gut für die Krise gerüstet zu sein. Doch vielleicht hat Sony die Lage einfach unterschätzt.

PS5 geschenkt: Das richtige Angebot zur passenden Zeit

Nicht nur die Preisanstiege machen das Angebot von Vodafone für die Konsole interessant, auch der Umstand, dass Sony in der Zukunft wieder mehr Exklusiv-Titel auf die PS5 bringen will, macht den weißen Kasten wieder lohnenswerter als vorher. Am besten seid ihr schnell, und sichert euch eure Playstation vor den gigantischen Preisanstiegen, die ab dem 02. April gelten sollen. Bei Vodafone bekommt ihr die Konsole gerade, ohne einen einzigen Cent draufzuzahlen.

Im Angebot von Vodafone bekommt ihr auch einen PS5-Controller zu eurer Konsole mit dazu.

Denn in Kombination mit dem GigaZuhause-Tarif bekommt ihr nicht nur die PS5, sondern auch astreines Internet für eure Wohnung zu einem mehr als fairen Preis. Das Angebot gilt bis zum 28. Mai, aber schlaue Füchse schlagen besser früher als später zu, denn die Aktion könnte auch vorzeitig enden, wenn der Vorrat an Konsolen ausgeschöpft ist. Schlagt also besser schnell zu, bevor ihr euch hinterher ärgert.

So kommt ihr an die Konsole

Nachdem ihr den Vertrag bei Vodafone abgeschlossen habt, wird sich kurz darauf der Partner HiFi/Extraone bei euch per E-Mail melden und mit weiteren Informationen versorgen. Die Konsole wird an euch verschickt, sobald ihr die ersten drei Monatsrechnungen beglichen habt. Achtet darauf, dass eure Kundendaten vollständig und korrekt sind.

Alle Details des Vodafone-Deals in der Übersicht

600 Mbit/s Downloadrate

75 Mbit/s Uploadrate

Preis: 54,99 € monatlich

Anschlusspreis: 49,99 €

24 Monate Mindestlaufzeit

PS5 Slim Digital Edition + DualSense Controller geschenkt

Gerade stapeln sich gerade nur so die Gründe, warum die Playstation 5 wieder eine sinnvolle Investition ist und in Kombination mit dem Tarif bei Vodafone kenne ich gerade keinen besseren Deal, um sich die Konsole von Sony zu sichern.