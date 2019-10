PS5 hin oder her - Sony denkt jetzt schon an die PS10

Ihr dachtet, die kommende PS5 wäre schon Next-Gen? Tja, falsch gedacht. Der Nachfolger der PlayStation 4, der Ende 2020 an den Start gehen soll, erblasst im Angesicht der Pläne, die Sony angedeutet hat. In Japan wurden nämlich verschiedene Markenschutzanträge eingereicht, die die Zukunft der PlayStation-Familie - zumindest schon einmal in der Theorie - sichern sollen.

Sony sichert sich Namensrechte an PS6, PS7, PS8, PS9 und PS10

Die Website Chizai Watch hat die Anträge zusammengetragen und dort können wir sehen, dass Sony Japan schon im Vorfeld die Rechte an den Marken PS6, PS7, PS8, PS9 und sogar PS10 angeht.

Selbstverständlich sind diese Anträge nur Formsache und spiegeln keine tatsächlichen Hardware-Pläne des Herstellers wider. Aber es ist dennoch überraschend, wie weit Sony hier in die Zukunft greift.

Zum Vergleich: Die PS4 und die PS5 als Markennamen wurden erstmals 2006 geschützt (via Gematsu), also im Releasejahr der PlayStation 3. Bei einem gleichbleibenden Lebenszyklus von etwa sieben Jahren (der aber unwahrscheinlich ist), wäre die PS10 dann vermutlich im Weihnachtsgeschäft 2055 verfügbar.

Dann wäre ich 69 Jahre und die finale Episode des Final Fantasy 7-Remakes würde erscheinen - kleiner Scherz.

Schon die aktuellen Konsolen wurde von so manchen Analysten als die vielleicht letzte, klassische Konsolengeneration besungen. Streaming-Angebote wie Google Stadia und Co. könnten in Zukunft wichtiger werden und den Bedarf an herkömmlichen Konsolen mit festen Hardware-Spezifikationen eindämmen. Noch scheint sich Sony aber ein Fortgang des Status quo offen halten zu wollen.

Aber das ist Schnee von morgen. Alles zur PS5 findet ihr hier: