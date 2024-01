Sony PS5-TV im Angebot: 4K-Fernseher mit 120Hz & Local Dimming günstig bei Amazon

Durch einen gerade gestarteten Sale bei Amazon könnt ihr jetzt einen sehr gut für PS5 geeigneten Sony 4K-TV günstig abstauben.

Amazon hat gerade einen Sony Sale gestartet, durch den ihr unter anderem Handys, Kopfhörer, Kamera-Zubehör und 4K-Fernseher günstig abstauben könnt. Darunter findet sich beispielsweise der 4K Smart-TV Sony X90S, der dank 120Hz und HDM 2.1 ein sehr guter Gaming-Fernseher ist, aber auch eine hohe Bildqualität bietet.

Mit einem Preis von 799€ für die 50-Zoll-Version ist Amazon laut Vergleichsplattformen derzeit mit großem Abstand der günstigste Anbieter. Bei allen anderen Händlern liegt der Sony X90S derzeit bei deutlich über 900€. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt.

Was bietet der 4K-Fernseher Sony X90S?

Hoher Kontrast & FALD: Der Sony X90S ist ein 4K-Fernseher, der am oberen Ende der Mittelklasse am Rande zu High End angesiedelt ist. Ein OLED-Display besitzt er zwar nicht, aber durch sein VA-Panel und Full Array Local Dimming (FALD) bietet er trotzdem einen hohen Kontrast. Bei FALD wird der Bildschirm in Zonen eingeteilt, deren Beleuchtung einzeln geregelt wird, um für bessere Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Teilen zu sorgen.

Durch 120Hz und HDMI 2.1 ist der 4K-TV Sony X90S perfekt für PS5 geeignet, er kann aber auch bei der Bildqualität punkten.

Hohe Helligkeit und guter App-Support: Außerdem überzeugt der Sony X90S durch seine hohe Spitzenhelligkeit. Er wird ungefähr dreimal so hell wie Low-Budget-4K-TVs. Dadurch kann er HDR viel besser ausnutzen und so für leuchtende Farben sorgen. Da der Sony X90S als Betriebssystem Google TV verwendet, wird euch zudem eine riesige Auswahl an Apps geboten.

Gaming mit 120 fps: Der Sony X90S verfügt über 120Hz und HDMI 2.1. Aus der PS5 und der Xbox Series X könnt ihr dadurch bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung herausholen. Der Input Lag ist niedrig, sodass ihr in Spielen schnell reagieren könnt. Durch VRR wird die Framerate der Konsole und des TVs synchronisiert, um Screen Tearing zu verhindern, und durch ALLM wird automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet.

Toll für PS5: Während ihr die oben genannten Gaming-Features auch bei vielen anderen Fernsehern mit 120Hz-Display findet, bietet der Sony-TV noch ein paar Zusatzfunktionen, die dafür sorgen sollen, dass das Bild optimal für PS5 angepasst wird. So sorgen Tone Mapping und automatische HDR-Anpassung dafür, dass sowohl in sehr hellen als auch in sehr dunklen Bereichen wichtige Details besser erkennbar sind.

