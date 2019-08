Neues PSVR-Patent von Sony deutet Augmented Reality an

Im Juni 2019 gab es bereits neue Patente rund um die PlayStation VR, die nahelegen, dass die nächste PSVR-Generation vielleicht kabellos sein könnte. Nun wurde ein weiteres Patent von Sony rund um die PlayStation VR-Brille entdeckt, wie Jack of All Controllers berichtet. Besonders interessant ist bei diesem Patent, dass von einem zweiten Modus mit einem transparenten Display gesprochen wird.



Augmented Reality für PSVR 2? Dieser transparente Modus neben dem normalen undurchsichtigen Modus würde Features für Augmented Reality ermöglichen. Somit wäre es vorstellbar, dass mit der Brille von Sony sowohl VR, als auch AR genutzt werden kann. Wie und ob die Technologie aus dem Patent zum Einsatz kommt, ist aktuell nicht klar. Häufig melden Unternehmen Patente an, die dann allerdings letztendlich doch nicht genutzt oder umgesetzt werden.

Das neue Patent von Sony im Wortlaut:

"Systeme und Verfahren zum Bereitstellen eines durchsichtigen Bildschirms in einer am Kopf montierten Anzeige (HMD) mit einem Bildschirm, der eine Vorder- und eine Rückseite hat. Der Bildschirm ist für das Rendern von Medieninhalten konfiguriert. Die erste Optik ist angrenzend an die Vorderseite des Bildschirms vorgesehen und konfiguriert, um einen Fokus für die Betrachtung des Medieninhalts bereitzustellen.



Ein Shutter Screen ist angrenzend an die Rückseite des Bildschirms vorgesehen und kann zwischen einem undurchsichtigen Modus und einem transparenten Modus umgeschaltet werden. Die zweite Optik ist hinter dem Shutter Screen so vorgesehen, dass sich der Shutter Screen zwischen dem Bildschirm und der zweiten Optik befindet. Die zweite Optik bietet eine Anpassung des Fokus, um eine klare Sicht durch die erste Optik, den Bildschirm, den Shutter Screen und die zweite Optik zu ermöglichen, wenn der transparente Modus auf dem Shutter Screen aktiviert ist."

Was wissen wir über die nächste PSVR?

