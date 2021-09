Für alle, die sich zwar prinzipiell für das PS5-Headset Sony Pulse 3D interessierten, aber dessen weiße Farbe einfach nicht ausstehen können, gibt es gute Nachrichten: Am 29. Oktober will Sony eine neue, schwarze Version des kabellosen Gaming-Heatsets auf den Markt bringen, passend zum Sony DualSense PS5-Controller in Midnight Black, der schon vor ein paar Monaten erschienen ist. Das neue Headset wird wie die weiße Version zum Release 99,99 Euro kosten. Mit MediaMarkt und Saturn haben die ersten Händler bereits die Vorbestellungen gestartet:

Sony Pulse 3D Midnight Black für 99,99€ bei MediaMarkt

Sony Pulse 3D Midnight Black für 99,99€ bei Saturn

Bei Amazon ist das Headset zwar noch nicht vorbestellbar, es gibt aber bereits eine Shopseite dazu. Vermutlich dauert es nicht mehr lange, bis auch hier der Verkauf startet.

Sony Pulse 3D Midnight Black bei Amazon

Die weiße Version des Sony Pulse 3D war nach ihrem Release übrigens über Monate hinweg nahezu vollständig ausverkauft und fast nur noch zu deutlich überhöhten Preisen zu bekommen. Inzwischen ist sie aber gut verfügbar. Das macht Hoffnung, dass die Situation beim Modell in Midnight Black entspannter wird. Wenn ihr nicht das Risiko eingehen wollt, ein paar Wochen oder Monate länger auf euer Headset warten zu müssen, ist eine Vorbestellung dennoch sinnvoll.

Was bietet das Sony Pulse 3D?

Obwohl es für ein kabelloses Gaming-Headset vergleichsweise günstig ist, bietet das Sony Pulse 3D insgesamt guten Sound, trotz kleiner Schwächen bei den Höhen. Es gibt auch den Raumklang über das neue 3D-Audio-Feature der PS5 sehr gut wieder. Zudem erlaubt es die Einstellung der Game-Chat-Balance, was bei Headsets von Drittanbietern in der Regel nicht funktioniert. Schwachstellen sind der Akku mit 10 bis 12 Stunden Laufzeit und die nur mittelmäßigen, in die Hörer integrierten Mikrofone.

Mehr über die Vor- und Nachteile des Sony Pulse 3D und wie es sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt, erfahrt ihr in unserer Wireless-Headset-Kaufberatung für PS5:

