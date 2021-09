Bei Mobilcom-Debitel könnt ihr das kabellose Gaming-Headset Sony Pulse 3D für PS4 und PS5 jetzt für 79,99 Euro statt 99,99 Euro bekommen. Laut Vergleichsplattformen war es noch nie günstiger zu haben, nach dem Release im letzten November war es sogar lange Zeit nahezu ausverkauft und nur noch vereinzelt zu deutlich überhöhten Preisen zu bekommen. Den Rabatt gibt es allerdings nur, wenn ihr beim Kauf den Gutscheincode mdgoenntPS5 verwendet. Mobilcom-Debitel macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt.

Was bietet das Sony Pulse 3D?

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Das Sony Pulse 3D ist ein kabelloses und vergleichsweise günstiges Gaming-Headset, das gleichzeitig mit der PS5 erschienen und vor allem für die neue Konsole gedacht ist. Es lässt sich aber auch an der PS4 oder am PC verwenden. Die Verbindung funktioniert in allen Fällen über einen USB-Dongle. Die Soundqualität ist für den Preis sehr gut. Nur bei den Höhen zeigen sich kleine Schwächen, was bei Gaming-Headsets leider häufig der Fall ist.

3D Audio und integrierte Mikrofone: Das Sony Pulse 3D bringt zudem das neue 3D Audio der PlayStation 5 sehr gut zur Geltung. Das Feature wird allerdings auch von so ziemlich allen anderen Headsets unterstützt, sofern der Anschluss über USB oder 3,5-mm-Stecker erfolgt. Über ein Galgenmikrofon verfügt das Sony Pulse 3D nicht, stattdessen gibt es zwei in die Hörer integrierte Mikros. Diese geben Sprache klar und verständlich wieder und erfüllen im Ingame-Chat somit tadellos ihre Funktion. Sprachaufnahmen auf hohem Qualitätsniveau solltet ihr aber nicht erwarten.

Mehr über das Sony Pulse 3D und wie es sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt, könnt ihr in unserer Kaufberatung zu Wireless Headsets für die PS5 erfahren:

