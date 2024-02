Sony PULSE Elite: Hier könnt ihr das neue PS5-Headset jetzt kaufen

Schnappt euch jetzt das neue PULSE Elite

Mit dem neuen PULSE Elite löst Sony gewissermaßen das mit der PS5 auf den Markt gekommene PULSE 3D ab. Das kabellose Gaming-Headset behebt einige Kritikpunkte des Vorgängers und kann besonders beim Sound und der Mikrofon-Qualität überzeugen. Es ist jetzt bei mehreren Händlern erhältlich.

Die wichtigsten Infos: Das PULSE Elite ist am 21. Februar in den Handel gekommen und war von Anfang an bei verschiedenen Shops zu haben. Das Wireless-Headset ist mit einer UVP in Höhe von 149,99€ ausgezeichnet. Aktuell gibt es noch keine Angebote. Sparen könnt ihr zurzeit also nur beim Versand. Hier könnt ihr das Headset bestellen:

1:17 Sony Pulse Elite-Trailer stellt das neue kabellose PS5-Headset vor

Sony PULSE Elite: Verbesserter Sound dank neuer Technik

Sound-Upgrade: Die wohl größte Besonderheit des neuen PULSE Elite sind die planaren Magnettreiber. Diese Technologie findet sich sonst eigentlich nur in deutlich teureren Geräten und soll Klang und Studio-Qualität herstellen. Besonders die Ortung von Geräuschen ist so auf einem neuen Level.

Ein richtiges Mikro: Ein Kritikpunkt am PULSE 3D war auch das Mikrofon. Das hatte Sony einfach in der Ohrmuschel verbaut, weshalb es immer wieder zu unsauberen Übertragungen kam. Beim Elite bekommt ihr ein "richtiges" Mikrofon, das ihr ausziehen könnt, wenn ihr es benutzt. Dank aktiver Geräuschunterdrückung hören euch eure Mitspieler*innen klar und deutlich.

Die praktische Wandhalterung ist im Lieferumfang enthalten.

Wie sich das Headset in der Praxis schlägt, könnt ihr übrigens im GamePro-Test nachlesen:

Das PS5-Headset im Test PlayStation PULSE Elite im Test: Das außergewöhnlichste Headset, das Sony je gebaut hat von Chris Werian

Akku-Boost: Auch bei der Akku-Laufzeit legt Sony im Vergleich zum Vorgänger ordentlich zu. Statt der 12 Stunden des PULSE 3D sollt ihr jetzt bis zu 30 Stunden mit nur einer Ladung spielen können.

Multiple Verbindungen: Das Headset wird erneut über PlayStation Link mit der PS5 verbunden. Das sorgt für eine latenzfreie und saubere Übertragung. Daneben verfügt das PULSE Elite aber auch über Bluetooth. So könnt ihr es auch mit dem PC oder Mobilgeräten nutzen. Dabei ist es auch möglich, mehrere Geräte gleichzeitig zu verbinden.

