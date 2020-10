Sony verteilt "ready for PS5"-Update an Bravia-Fernseher

Als Hersteller von Fernseher und PlayStation-Konsolen hat Sony die Möglichkeit, die Geräte gezielt aufeinander abzustimmen. In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen bereits Bravia TV-Modelle als "ready for PS5" angepriesen, die die Funktionen der PS5 besonders supporten und beispielsweise auch einen Bravia Game Mode bieten. Wie sich allerdings herausgestellt hat, hängt der PS5-Support in der Praxis noch von Updates ab, die jetzt allmählich verteilt werden.

"Ready for PS5" entpuppte sich als falsch

Die Sony Bravia-Modelle XH90/92 und ZH8 sollen besonders für PS5-Spieler*innen interessant sein, da sie auf die Next Gen-Konsole ausgerichtet sind. Die Unterstützung der PS5-Funktionen wurde dabei von Sony mit dem Label "ready for PS5" beworben. Ganz so einfach ist das Ganze aber dann doch noch nicht:

Sony Bravia-TVs jetzt zum Teil "PS5 ready"

Nachdem klar war, dass erst entsprechende Updates den versprochenen Support liefern, ging die Warterei los. Außerdem wuchs die Sorge, dass die volle Unterstützung nicht rechtzeitig zum Launch am 19. November vorhanden sein wird. Jetzt berichtete allerdings ein User auf Reddit von solch einem Update seines Sony X900H-Modells:

VRR und ALLM fehlen noch: Der User schrieb zwar, dass sein Fernseher nun "PS5 ready" sei, allerdings fügte das Firmware Update mit eARC (Enhanced Audio Return Channel) und dem 4k 120Hz-Signalformat nur einen Teil des Supports hinzu. VRR (Variable Refresh-Rate) und ALLM (Auto Low Latency-Mode) fehlen noch, für diese Funktionen vermutet der Reddit-User noch ein weiteres Update .

Wer etwas tiefer in die Materie einsteigen will, kann sich in einem separaten Artikel weiter über die technischen Features informieren:

Bisher sieht es danach aus, als wenn Sony sich zwar um die Updates kümmert, aber die vollständige Unterstützung aller TV-Geräte noch etwas auf sich warten lässt.

Aber wie sieht es bei euch aus? Wie "PS5 ready" ist euer Fernseher? Besitzt ihr einen der genannten Bravia TV-Modelle und habt bereits ein entsprechendes Update erhalten?