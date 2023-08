Sony-Sale bei Amazon: 65 Zoll OLED-TV, Noise-Cancelling-Kopfhörer und weitere Top-Produkte günstig abstauben

Bei Amazon läuft jetzt ein Sony-Sale mit 4K-TVs, Handys und hochwertigen Kopfhörern.

Amazon hat die Sony Brand Week gestartet, während der ihr Handys, Kopfhörer, Kameras und 4K-Fernseher des japanischen Herstellers günstiger bekommen könnt. Unter den Smart-TVs finden sich auch einige Modelle, die dank 120Hz-Display und HDMI 2.1 hervorragend fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeignet sind. Hier geht’s zur Übersicht:

TV-Highlight: Sony OLED A75K mit 65 Zoll

Der Sony OLED A75K bietet sowohl beim Filmeschauen als auch beim Gaming eine tolle Leistung.

Für alle, die nach einem neuen 4K-TV suchen und sowohl an die Bildqualität als auch an die Gaming-Performance hohe Ansprüche stellen, ist der Sony OLED A75K ein echtes Highlight. Die 65-Zoll-Version gibt es schon für 1399€, so günstig bekommt ihr sie laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst.

Tolles Bild mit hohem Kontrast: Der Sony A75K ist ein 4K-Fernseher aus 2022 und bietet ein tolles Bild aufgrund seines OLED-Displays, das für perfektes Schwarz und hohen Kontrast sorgt. Selbst im Vergleich zum teureren Sony A80K braucht ihr keine Kompromisse bei der Bildqualität zu befürchten. Der günstigere Preis liegt vor allem am etwas schwächeren Soundsystem und dem fehlenden Twin Tuner. Ihr könnt mit dem A75K also nicht zwei Sender gleichzeitig empfangen.

Gaming mit 4K 120 fps: Wie alle Sony OLED-TVs aus 2022 verfügt auch der Sony A75K über ein 120Hz-Display und über HDMI-2.1-Anschlüsse. Mit der PS5 und der Xbox Series X ist also Gaming mit bis zu 4K 120 fps möglich. Neben VRR wird auch ALLM unterstützt. Beim Spielen wird also automatisch in den Gaming-Modus geschaltet, der die geringste Latenz bietet. Der Input Lag beträgt in diesem Modus unter 10 ms bei 120Hz.

Audio-Highlight: Sony WF-1000MX5 Bluetooth-Kopfhörer

Im Sony WF-1000MX5 Bluetooth-Kopfhörer steckt eine Menge drin. Vor allem das Noise Cancelling beeindruckt.

Die erst vor ein paar Wochen erschienenen In-Ear-Kophörer Sony WF-1000MX5 könnt ihr bei Amazon jetzt zum neuen Bestpreis von 299€ abstauben. Sie zeichnen sich vor allem durch hervorragendes Noise Cancelling aus und sind deshalb ideal für alle, die unterwegs gern ihre Ruhe haben und die Umgebung ausblenden wollen.

Auch beim Klang wurde nachgebessert, die neuen 8,4-mm-Treiber liefern deutlich stärkere Bässe als die 6-mm-Treiber des beliebten Vorgängers. Mehr könnt ihr im Testbericht unseres GameStar-Kollegen Duy Linh Dinh nachlesen.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht könnt ihr weitere günstige Sonderangebote sowie spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Entertainment finden. Alternativ könnt ihr direkt einen Blick auf diese Artikel werfen: