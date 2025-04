Der nächste Soulslike-Hit für PS5? Dieses Spiel will das Erbe von Black Myth Wukong antreten!

Nachschub für Soulslike-Fans: Das Action-Rollenspiel Wuchang: Fallen Feathers schickt euch in eine finstere Version der chinesischen Mythologie.

Nach dem riesigen Erfolg von Black Myth Wukong im letzten Jahr steht in wenigen Monaten schon der Release des nächsten großen Soulslikes an, das in der chinesischen Mythologie angesiedelt ist. Am 24. Juli erscheint Wuchang: Fallen Feathers, bei Amazon könnt ihr ab jetzt für PS5 oder auch für Xbox Series X vorbestellen und euch so diverse Boni sichern:

Natürlich bekommt ihr bei Amazon wie immer eine Preisgarantie für Vorbesteller: Falls das Spiel vor dem Release-Termin noch günstiger werden sollte, zahlt ihr automatisch weniger.

Was sind die Vorbesteller-Boni für Wuchang: Fallen Feathers?

Vorbesteller von Wuchang: Fallen Feathers bekommen eine Reihe von Bonus-Gegenständen.

Als Pre-Order-Bonus liefert euch Wuchang: Fallen Feathers eine Reihe von zusätzlichen In-Game-Gegenständen: Ihr bekommt zwei schicke Kostüme für die Protagonistin, nämlich das Weiße-Gespenst-Kostüm und das Nachtgespenst-Kostüm, sowie eine spezielle Waffe (den Zinnoberkriegskolben) und ein Item zur Verbesserung eurer Fähigkeiten.

Bei der physischen Version bekommt ihr übrigens streng genommen keinen Vorbesteller-Bonus, sondern eine Day One Edition. Das bedeutet: Codes für die zusätzlichen In-Game-Gegenstände liegen allen Exemplaren der Erstauflage des Spiels bei, die auch nach dem Release noch eine Zeit lang verfügbar sein könnte. Kauft ihr digital, gibt es die Boni hingegen wirklich nur bei Vorbestellung.

Was ist Wuchang: Fallen Feathers überhaupt?

2:47 Wuchang: Fallen Feathers - Neues Soulslike zeigt actionreiche Kämpfe und fantastische Landschaften

Autoplay

Wuchang: Fallen Feathers versetzt euch in eine finstere, von der Mythologie inspirierte Fantasy-Version Chinas im frühen 17. Jahrhundert. Ihr schlüpft in die Rolle der Piratin Wuchang, die ohne Erinnerungen in einer von einer Epidemie und entstellten Monstern heimgesuchten Region erwacht. Mit zahlreichen Nahkampfwaffen, Zaubern und sogar einigen frühen Feuerwaffen bahnt ihr euch euren Weg, um Antworten zu finden.

Nach allem, was bislang vom Spiel zu sehen war, hält sich Wuchang recht eng an Vorbilder wie Dark Souls: Ihr bekommt eine verschachtelte und halb verfallene Spielwelt mit düsteren Ruinen und verfluchten Dörfern, ein forderndes Kampfsystem und natürlich spektakuläre Bosskämpfe gegen teils riesige Kreaturen. Eine Besonderheit gibt es jedoch: Mit jeder Tötung und jedem Tod wird der Dämon im Inneren Wuchangs gestärkt. Manifestiert er sich, müsst ihr ihn besiegen, um euren Fortschritt nicht zu verlieren.