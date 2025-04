Keine andere Soundbar verkauft sich auf Amazon so oft wie diese – die Gründe sind ziemlich eindeutig

Die Hisense HS2000 ist eine sehr solide Soundbar zum kleinen Preis.

Bose, Sonos, Ultimea oder Teufel: Sie alle können sich auf Amazon nicht den ersten Platz unter den meistverkauften Soundbars sichern. Die Krone geht an Hisense und ihre 2.1 Soundbar. Doch warum gerade die? Aus meiner Sicht hat das sehr simple Gründe. Den ersten werdet ihr direkt erkennen, wenn ihr die Shop-Seite öffnet.

Eine günstige Wahl mit starker Preis-Leistung

Ich rede natürlich vom Preis, denn mit 110 Euro kostet diese Soundbar gerade mal so viel wie so manche Bluetooth-Box für unterwegs, hat aber wesentlich mehr Klang-Power am Start. Denn die zwei Mitteltöner, sowie der integrierte Subwoofer sorgen für ordentlich Rumms.

Erlebt Konzerte auf eurem Fernseher, als wärt ihr selbst dabei, mit dem Soundbar-Bestseller von Amazon.

Wer glaubt für so wenig Geld, gibt es keinen vernünftigen Surround-Sound zu kaufen, der irrt. Denn dank Dolby Digital 7.1 und DTS wird euer Klang digital optimiert und zum 3D-Sound umgewandelt, mit dem ihr das Gefühl habt, ihr wärt mitten im Geschehen. Egal ob beim Zocken, Musik hören oder Serien bingen, Surround-Sound ist einfach genial und total immersiv.

Ein Soundbar-Design, das ich zuvor noch nie gesehen habe

Wie viel das Design der Soundbar wirklich zum Bestseller-Erfolg beiträgt, ist natürlich fraglich, trotzdem fällt die Hisense HS2000 mit ihrem Design extrem auf. Denn der integrierte Subwoofer ist nicht, wie man es von vielen anderen Soundbars kennt, irgendwo versteckt, sondern ist durch eine durchsichtige Scheibe extra sichtbar gemacht worden.

Guter Bass darf bei Surround-Sound nicht fehlen und bei dieser Soundbar sehr ihr direkt, von wo er kommt.

Falls ihr euch übrigens wundert, warum der Bass nach oben zeigt: Die Richtung ist bei einem Tieftöner egal, da niedrigere Schallfrequenzen gleichmäßig in alle Richtung abgestrahlt werden. Ihr volles Potential entfaltet die Soundbar aber in Kombination mit einem Hisense-TV, denn dann kommt der TV-Modus der Soundbar zum Tragen.

Denn mit kompatiblen Hisense Fernsehern wie dem Hisense 75E7NQ könnt ihr die Sound-Möglichkeiten eures TVs auch über die Lautsprecher eurer Soundbar nutzen und so das Klangerlebnis eine ganze Spur besser machen.

Es ist also durchaus nachvollziehbar, warum die Hisense HS2000 zur beliebtesten Soundbar auf Amazon geworden ist: Sie ist schön günstig, hat trotzdem starken 3D-Sound zu bieten und punktet dazu auch noch mit einem einzigartigen Design. Mehr als genug Gründe, sich die Soundbar mal etwas näher anzusehen.