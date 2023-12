South Park Snow Day: Koop-Actionspiel jetzt für PS5, Xbox & Switch bei Amazon vorbestellen

Mit South Park: Snow Day! könnt ihr euch bald im Koop durch das verschneite Städtchen in Colorado kämpfen.

Das vor wenigen Monaten angekündigte neue South Park-Spiel könnt ihr jetzt bereits bei Amazon vorbestellen: South Park: Snow Day! ist in vier verschiedenen Versionen für PS5, Nintendo Switch, Xbox Series X und PC verfügbar. Der Preis fällt dafür, dass es sich diesmal um ein technisch vergleichsweise aufwendiges 3D-Spiel handelt, mit 29,99€ erfreulich moderat aus.

Neben Amazon könnt ihr auch bereits bei MediaMarkt und bei Saturn vorbestellen. Alle drei Händler versprechen eine versandkostenfreie Lieferung zum Erscheinungsdatum und bieten eine Preisgarantie: Sollte das Spiel vor dem Erscheinen noch günstiger werden, zahlt ihr automatisch weniger.

Wann ist der Release von South Park: Snow Day?

Einen festen Release-Termin gibt es leider noch nicht, South Park: Snow Day! soll aber voraussichtlich im ersten Quartal 2024 erscheinen. Das bei Amazon und anderen Händlern derzeit genannte Datum (31.12.2024) ist lediglich ein Platzhalter.

Gibt es eine Collector’s Edition?

Bislang scheinen weder eine Collector’s Edition noch eine Deluxe Edition oder sonst irgendwelche speziellen Versionen von South Park: Snow Day! geplant zu sein. Auch zu möglichen Preorder-Boni ist noch nichts bekannt. All das könnte sich aber natürlich noch ändern.

Was ist South Park: Snow Day! überhaupt?

1:43 South Park: Snow Day! - Das nächste Spiel zur Kultserie macht alles anders als zuvor

In South Park: Snow Day wird das kleine Städtchen in Colorado von einem Schneesturm heimgesucht, aufgrund dessen die Schule geschlossen wird. Cartman, Kyle, Stan und die anderen Schüler der Grundschule nutzen den freien Tag, um wieder in ihre an Herr der Ringe angelehnten Fantasy-Rollen zu schlüpfen, die sie schon in South Park: The Stick of Truth gespielt haben.

South Park: Snow Day! ist aber im Gegensatz zu The Stick of Truth kein klassisches Singleplayer-Rollenspiel mehr, sondern ein Koop-Actionspiel. Mit Nah- und Fernkampfwaffen sowie diversen Spezialfähigkeiten sollt ihr laut Ankündigung massenhaft Gegner niedermähen können, was Gameplay im Stile eines Left 4 Dead oder Warhammer: Vermintide erwarten lässt. Ansonsten ist noch nicht viel bekannt, außer dass ihr auch allein mit KI-Begleitern losziehen könnt.

