Space Marine 2 im Black-Friday-Angebot: So günstig gab es den Actionhit für PS5 & Xbox bislang noch nirgendwo!

Den Action-Hit Warhammer 40.000 Space Marine 2 gibt's gute zwei Monate nach Release für PS5 und Xbox zum stark reduzierten Preis.

Schon seit letzter Woche gibt es durch den Black Week Sale bei MediaMarkt zahlreiche Spiele für PS5, Xbox Series und Nintendo Switch günstiger. Jetzt hat der Händler mit zahlreichen neuen Angeboten nachgelegt, unter denen sich zum Beispiel der im September erschienene Action-Hit Warhammer 40.000: Space Marine 2 findet. Die Versionen für PS5 und Xbox Series X gab es laut Vergleichsplattformen bislang noch nirgendwo so günstig:

Wir nehmen an, dass der Deal mindestens bis zum Black Friday am 29. November laufen wird, offizielle Angaben dazu macht MediaMarkt momentan aber nicht. Die erhöhten Versandkosten, die bei Ab-18-Titeln anfallen, könnt ihr übrigens vermeiden, wenn ihr das Spiel zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und es dort selbst abholt.

Warhammer 40.000 Space Marine 2: Was bietet das Action-Feuerwerk für PS5 & Xbox?

14:53 Space Marine 2 - Test-Video zum effektreichen Warhammer-40k-Shooter

Wie schon der Vorgänger ist auch Warhammer 40.000 Space Marine 2 ein blutiger Third-Person-Shooter, in dem ihr es als Supersoldat mit ganzen Horden von Feinden gleichzeitig aufnehmt. Neben verschiedenen Schusswaffen und Granaten setzt ihr dabei im Nahkampf auch euer treues Kettenschwert ein, um eure Gegner in Stücke zu scheiden.

Ihr schlüpft erneut in die Rolle von Captain Titus, anders als im ersten Teil bekommt ihr es statt mit Orks diesmal allerdings vor allem mit den insektenähnlichen Tyraniden zu tun. Die Kämpfe sind eindrucksvoll in Szene gesetzt. Das gilt sowohl für die brutalen Finishing Moves als auch für das Schlachtgeschehen insgesamt, mit rollenden Panzern, gewaltigen Detonationen und Tyranidenschwärmen im Hintergrund.

Mit seiner eindrucksvollen Inszenierung sorgt Space Marine 2 für ordentlich Schlachtatmosphäre.

Die Kampagne ist mit 12 bis 15 Stunden zwar nicht allzu lang, bietet dafür aber ein hohes Tempo und fast pausenlose Action. Da ihr durch das Besiegen von Gegnern Gesundheit und Rüstung zurückgewinnen könnt, ist Angriff oftmals die beste Verteidigung. Ihr könnt die Kampagne sowohl allein als auch im Koop für bis zu drei Spieler*innen angehen. Daneben gibt es noch Zusatzmissionen, die in erster Linie auf Koop ausgelegt, aber dennoch auch solo spielbar sind.

