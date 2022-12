Spart jetzt über 400€ bei einer PS5, wenn ihr sie im E wie einfach Ökostromtarif holt

Das Warten und Hoffen auf eine PS5 hat endlich ein Ende, bei einigen Shops die Konsole endlich bestellbar. Generell kostet ein Bundle derzeit 619€ – aber was, wenn ihr es günstiger haben könntet? Bei E wie einfach gibt es die PS5 inklusive 60€ PS Plus-Guthaben für nur 199€ zum „MeinÖkoTarif“.

Damit könnt ihr nicht nur bei der PS5, sondern auch bei eurer Stromrechnung sparen, denn E wie einfach hat erst kürzlich die Preise gesenkt. Ob sich der Tarif für euch lohnt, könnt ihr ganz leicht mit ihrem Tarifrechner herausfinden: Einfach Verbrauch und Postleitzahl angeben und Angebote anschauen!

Was beinhaltet der Stromtarif?

Wenn ihr überlegt, einen neuen Vertrag abzuschließen, solltet ihr natürlich erst einmal wissen, worauf ihr euch einlasst. Wie bereits erwähnt müsst ihr den Preis selbst herausfinden, da dieser von eurem Wohnort abhängt, aber eins bleibt überall gleich: zwölf Monate Preisgarantie! Dabei handelt es sich um die Mindestlaufzeit, in der der Strompreis nicht plötzlich erhöht wird. Da E wie einfach in einigen Regionen weniger berechnet als sogar die Grundversorger, könnte sich das durchaus für euch lohnen. Noch dazu bekommt ihr hier natürlich 100% Ökostrom!

Wenn ihr euch entschließt, den Tarif abzuschließen, wird erst eure Bonität geprüft. Sobald das abgeschlossen ist, überweist ihr die 199€ für das PS5-Bundle und ca. 14 Tage später haltet ihr sie schon in den Händen. Während ihr dann auf dem Sofa sitzt und zockt, kümmert sich E wie einfach darum, dass der Wechsel des Anbieters nahtlos abläuft.

Aber lohnt sich das PS5-Bundle wirklich? Das kommt bis zu einem gewissen Grad natürlich auf euren Anbieter an, doch generell steht fest: So günstig bekommt ihr sie gerade nirgendwo. Zudem könnt ihr euch durch den 60€ PS Plus-Gutschein auch noch aussuchen, welches Spiel ihr dazu möchtet und seid nicht an eins der verfügbaren Bundles gebunden.

Aber Achtung: Das Angebot gilt nur für neue Stromverträge. Solltet ihr außerdem aus irgendeinem Grund euren Vertrag vorzeitig kündigen, wird der volle Preis von 619€ für das PS5-Bundle fällig. Solltet ihr keine PS5 zum Vertrag wollen, bekommt ihr stattdessen einen Cash-Bonus.