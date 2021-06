Bei Otto gibt es die MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra heute zu einem sehr günstigen Preis: Für 256 GB zahlt ihr gerade mal 22 Euro. Damit ist Otto laut Vergleichsplattformen derzeit mit weitem Abstand der günstigste Anbietern. Bei den meisten Händlern kostet die Karte rund 35 Euro, der zweitgünstigste Anbieter ist nach Angaben von Idealo ein kleinerer Ebay-Händler, der 29,85 Euro verlangt. Das Angebot bei Otto gilt nur heute und endet pünktlich um Mitternacht, sofern die Karte bis dahin nicht ohnehin schon längst ausverkauft ist.

Zum Verkaufspreis kommen noch die üblichen Versandkosten von 2,95 Euro dazu. Selbst wenn man diese einberechnet, ist Otto also noch immer deutlich günstiger als die Konkurrenz. Außerdem könnt ihr die Versandkosten vermeiden, wenn ihr eine Lieferflatrate besitzt. Diese gibt es für Neukund:innen sechs Monate lang kostenlos. Wer seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bei Otto bestellt hat, kann sich mit dem Code 82222 zudem 15 Euro Willkommensrabatt sichern - allerdings erst ab einem Mindestbestellwert von 30 Euro. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Wie gut ist die SanDisk Ultra für die Switch geeignet?

Die SanDisk Ultra mit 256 GB bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 120 MB/s und ist damit sehr gut für den Einsatz in der Nintendo Switch geeignet. Die Switch setzt lediglich eine MicroSDXC mit einer Lesegeschwindigkeit von mindestens 60 MB/s voraus. Bei der Schreibgeschwindigkeit schneidet die SanDisk Ultra hingegen weniger gut ab, was aber kaum einen Unterschied macht, solange ihr sie in der Switch verwendet. Solltet ihr hingegen 4K-Videos aufnehmen wollen, braucht ihr eine schnellere Karte wie die SanDisk Extreme.

Da Switch-Spiele in der Regel nicht sonderlich viel Speicherplatz belegen (selbst das aufwendige Legend of Zelda: Breath of the Wild ist nur rund 15 GB groß) reichen die 256 GB für eine ganze Menge Spiele. Zum Vergleich: Der interne Speicherplatz der Nintendo Switch beträgt lediglich 32 GB. Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf von Speicherkarten für die Switch achten solltet, erfahrt ihr hier:

