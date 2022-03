Bei Amazon könnt ihr gerade die gut für Nintendo Switch geeignete MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra A1, die aufgrund ihres niedrigen Preises aüßerst beliebt ist, günstig im Angebot bekommen. Für 400 GB bezahlt ihr nur noch 35 Euro (UVP: 86,99 Euro). Nach Angaben von Vergleichsplattformen ist Amazon damit gerade mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter. Das zweitgünstigste Angebot, das wir finden konnten, liegt bei 42,63 Euro plus Versandkosten. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Hier findet ihr ihn:

Was taugt die SanDisk Ultra für Nintendo Switch?

Geschwindigkeit: Die SanDisk Ultra A1 ist eine MicroSD-Speicherkarte mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 120 MB/s. Damit ist sie gut für die Nintendo Switch geeignet, die eine Lesegeschwindigkeit von wenigsten 60 MB/s, besser aber von über 80 MB/s benötigt. Die Schreibgeschwindigkeit der SanDisk Ultra A1 ist zwar eher niedrig, da es sich um eine Karte der Klasse U1 handelt. Das macht beim Einsatz in der Switch aber kaum einen Unterschied. Solltet ihr hingegen 4K-Videos aufnehmen wollen, solltet ihr besser zu einer teureren Karte der Klasse U3 greifen.

Speicherplatz: 400 GB Speicherplatz reichen auf der Nintendo Switch für eine ganze Menge Spiele. Da der interne Speicher der Switch nur 32 GB groß ist (bei der Nintendo Switch OLED sind es 64 GB), dürfen schließlich selbst große AAA-Spiele nicht allzu viel Platz belegen. Sogar das aufwendige Open-World-Spiel The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist nur ungefähr 15 GB groß. Kleine Indie-Produktionen brauchen natürlich noch sehr viel weniger Platz.

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer MicroSD-Speicherkarte für Nintendo Switch achten solltet, könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren:

