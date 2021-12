Spider-Man: No Way Home läuft ab dem 16. Dezember 2021 im Kino. Der Heimkino-Release für den Blockbuster ist am 29. Juni 2022. Wer möchte, kann sich dennoch schon jetzt eine besondere Edition des Films bei Amazon sichern.

Denn dort gibt es exklusiv das Spider-Man: No Way Home 4K Blu-ray Limited Steelbook. Dieses kann ab sofort für 29,99 Euro vorbestellt werden. Ebenso könnt ihr nun die anderen Editionen des dritten Spider-Man Films mit Tom Holland kaufen und sie damit pünktlich zur Veröffentlichung 2022 erhalten.

Die weiteren Editionen:

Darum geht es in Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home schließt an die Ereignisse des zweiten Filmes Far From Home an. Dort wurde am Ende die Identität von Spider-Man enthüllt. Entsprechend geraten die Pflichten als Superheld und das normale Leben von Peter Parker in einen Konflikt. Zudem sind die Menschen, die ihm nah sind dadurch in Gefahr.

Als er die Hilfe von Doctor Strange in Anspruch nimmt, um sein Geheimnis wiederherzustellen, reißt dessen Zauber ein Loch in ihre Welt und setzt die mächtigsten Schurken frei, die jemals ein Spider-Man in irgendeinem Universum bekämpft hat. Nun muss sich Peter einer Herausforderung stellen, die seine Zukunft und die des Multiversums beeinflusst.

Wer mehr zum Film wissen will und wie dieser bei der GameStar ankam, kann sich jetzt die spoilerfreie Kritik von Fabiano Uslenghi durchlesen.