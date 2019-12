Kaum ist das Weihnachtsgeschäft vorbei, sind die Preise für einige noch recht aktuelle Konsolenspiele gesunken. Das gilt für mehrere große Händler, unter anderem für Amazon, MediaMarkt und Saturn.

Mehrere Titel von Electronic Arts, die erst in den letzten Monaten erschienen sind, gibt es für die Hälfte des ursprünglichen Preises. Darunter befindet sich auch der Actionhit Jedi: Fallen Order, dem wir in unserem Test trotz ein paar kleiner Schwächen respektable 85 Punkte gegeben haben. Während diese EA-Deals sowohl für PS4 als auch für Xbox One verfügbar sind, gelten einige der anderen Angebote nur für die PS4.

Hier eine Auswahl der reduzierten Spiele:

Es handelt sich hierbei nicht um eine offizielle und zeitlich begrenzte Rabattaktion. Wie lange die Preise der betreffenden Titel so bleiben, ist deshalb schwer vorherzusagen. Es gibt auch keine Übersichtsseiten für die reduzierten Spiele. Wer nach weiteren Schnäppchen stöbern will, muss also notgedrungen das umfangreiche Spielesortiment der Händler durchwühlen. Entsprechende Listen findet ihr hier:

Gaming-Angebote bei Amazon

Gaming-Angebote bei MediaMarkt

Gaming-Angebote bei Saturn

Da MediaMarkt und Saturn gerade bei einem Bestellwert von mehr als 10€ kostenfrei liefern, könnt ihr dort übrigens genauso günstig online bestellen wie bei Amazon. Bei erst ab 18 freigegebenen Titeln fallen allerdings wie immer besonders hohe Versandkosten von ca. 5€ an. Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr diese allerdings umgehen, indem ihr euch eure Spiele an einen Markt in der Nähe liefern lasst und dort selbst abholt.