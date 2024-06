Gamer bringt seiner Frau das Zocken bei - sie hat Probleme mit der Steuerung, doch er hat eine simple wie geniale Lösung

Simpel aber doch effektiv: Diese Hilfestellung könnte vielen Anfänger*innen das Zocken deutlich angenehmer gestalten.

Gaming ist ein Hobby, das man gut alleine aber auch in der Gruppe genießen kann. Da verwundert es uns nicht, dass manche Spieler*innen ihre Leidenschaft mit ihren Nächsten teilen wollen. Genauso ist es auch bei einem Ehepaar, bei dem eine kreative Lösung den Einstieg ins Hobby für die Ehefrau noch einfacher gestalten soll.

Steuerungs-Manual unter dem TV-Bildschirm als Lösung für Tasten-Wirrwarr

Wir möchten das Bild mit der Überschrift “Es geht darum, ein unterstützender Partner zu sein“ von Reddit-User*in “Next-Loan-4939“ zur Veranschaulichung mit euch teilen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Auch wenn das Bild wahrscheinlich nicht von “Next-Loan-4939“ selbst stammt, macht es die Nachricht dahinter nicht weniger schön. Der oder die Ehepartner*in der Dame gestaltet für sie mit der unter dem TV aufgeklebten Tastenbelegung das Zocken noch etwas angenehmer. Dies soll dafür sorgen, dass sie weniger auf den Controller schauen muss, um die richtigen Tasten zu finden und somit eine Quelle der Frustration eliminieren.

Das betroffene Spiel ist in diesem Fall Super Mario Odyssey, bei dem für manche Sprünge die Tasten gekonnt beherrscht werden wollen.

Bei der Community kommt das Bild sehr gut an. Manche Mitglieder wie “EarthNDirt“ erfreuen sich an der Hingabe des Ehepaars. “herefor1reason“ denkt gerne darüber nach, wie man Menschen neu ins Zocken einführen kann und sieht darin eine elegante Lösung sowie große Chance.

Tatsächlich hat auch schon unsere Redaktion die Hilfestellung verwendet. Bei uns hat es noch keine Ehepartner*innen getroffen, jedoch ältere Familienmitglieder, denen ein solcher Zettel unter dem TV-Bildschirm den Einstieg ungemein erleichtern konnte.

Andere Communty-Mitglieder wie “shapedbydreams“ geben zu, dass sie die Problematik auch nach Jahren des Zockens beschäftigt. Viele sehen ein Problem in der unterschiedlichen Beschriftung der Controller von verschiedener Hardware. So zum Beispiel auch “Own_Candidate9553“, der oder die den Wechsel zwischen PlayStation und Nintendo Switch als nervig bezeichnet. Bei den Controllern dieser zwei Konsolen seien nämlich die “Annehmen“- und “Abbrechen“-Tasten miteinander vertauscht, was jedes Mal für Verwirrung sorge. Kennen wir irgendwie.

Mehr zum allgemeinen Thema Gaming könnt ihr euch in diesem GameStar Talk zum Größenwahn der AAA-Industrie anhören:

2:46:26 Die AAA-Industrie stolpert über den eigenen Größenwahn

Nach Jahren des Zockens bemerken wir nicht immer die Einstiegshürden, denen sich Anfänger*innen stellen müssen. Deswegen sind wir um solche Vorschläge und Tipps der Community immer froh, wenn sie uns helfen, das Hobby unseren Liebsten näherzubringen – vor allem, wenn eine süße Geschichte dahintersteckt.

Habt ihr schonmal jemanden ins Zocken oder euer Lieblingsspiel eingeführt? Ging das gut?