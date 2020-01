Wer noch einen Xbox One Wireless-Controller will, sollte sich nun das Tagesangebot bei OTTO anschauen. Nur am heutigen Dienstag, den 28. Januar bekommt ihr den Controller im Bundle mit 3 Monate Xbox Game Pass Ultimate für nur 39,99 Euro. Damit erhaltet ihr den Controller zum absoluten Spitzenpreis.



So funktioniert das Angebot: Wichtig ist, dass ihr den Haken beim Xbox Game Pass Ultimate setzt, den ihr für 0 Euro dazu buchen könnt. Dann erhaltet ihr den Xbox One Wireless-Controller mit Adapter für Windows und drei Monate des Xbox Game Passes für nur 39,99 Euro.



Als Neukunde noch günstiger: Als Neukunde bei OTTO spart ihr nochmal 5% und bekommt mit dem Gutschein 85588 nochmal 15 Euro Rabatt extra. Somit zahlt ihr als Neukunde nur 22,99 Euro inklusive Versandkosten.

Xbox One Wireless-Controller Bundle kaufen

Mit dem Xbox Game Pass Ultimate erhaltet ihr Zugriff auf über 100 Spiele für die Xbox One. Außerdem ist darin auch Xbox Live Gold enthalten. Damit bekommt ihr jeden Monat Gratis-Spiele für die Konsole, die ihr behalten könnt.