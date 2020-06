Am 23. Juni erscheint Spongebob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated und wenn ihr bisher noch auf eine Vorbestellung verzichtet habt, könnt ihr das nun bei Amazon nachholen. Neben der Standard Edition gibt es zwei besondere Collector's Edition zu kaufen. Das Spiel zur Kultserie erscheint dabei für PS4, Nintendo Switch und Xbox One.



Bei den Editionen habt ihr entsprechend jeweils die Auswahl zwischen diesen Plattformen.



Was ist Spongebob Battle for Bikini Bottom - Rehydrated? Es handelt sich hierbei um ein Remake des Spiels, das 2003 für PC, GameCube und PS2 veröffentlicht wurde. Das Spiel basiert dabei natürlich auf der Spongebob-Serie und ihr übernehmt die Rolle einiger der Hauptfiguren. Eure Aufgabe ist es Bikini Bottom vor der Roboterarmee des Bösewichts Plankton zu retten. Einen ersten Eindruck könnt ihr unserer Video-Preview zum Spongebob-Remake entnehmen.

Standard Edition kaufen: Wem einfach nur das Spiel an sich reicht, der kann sich die Standard Edition für die Plattform seiner Wahl kaufen. Der Preis liegt hier bei 29,99 Euro.

Spongebob Battle for Bikini Bottom: Die FUN-Edition

Das bietet die Collector's Edition: Die besondere F.U.N.-Edition für Spongebob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated ist die größte Sammleredition für das Spiel kostet gleichzeitig am meisten. Wer diese Edition will, muss dafür 299,99 Euro zahlen. Dafür erhaltet ihr diese Inhalte:

Das Spiel "Spongebob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated"

Eine 20cm große SpongeBob-Figur mit goldenem Pfannenwender und beweglicher Zunge

Eine 18cm große Figur von Patrick

Die 20cm große Sandy-Statue

1 Satz (5 Stück) Tiki Schlüsselanhänger

Wandstickers

6 Lithografien

SpongeBob SquarePants Tennissocken

Spongebob Battle for Bikini Bottom: Shiny-Edition

Die kleinere Collector's Edition: Wem die F.U.N.-Edition zu teuer ist, aber dennoch gerne eine Figur zum Spiel möchte, kann sich die Shiny Edition für Spongebob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated kaufen. Diese kostet nur die Hälfte der anderen Sammleredition und liegt somit bei 149,99 Euro.

Das Spiel "Spongebob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated"

Eine 20cm große SpongeBob-Figur mit goldenem Pfannenwender und beweglicher Zunge

Wandstickers

6 Lithografien

SpongeBob SquarePants Tennissocken

