Spotify Wrapped 2024 ist endlich da - So aktiviert ihr euren Jahresrückblick

Spotify Wrapped 2024 ist da!

Spotify Wrapped hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einem echten Internet-Phänomen gemausert, weil jährlich unzählige Menschen ihre musikalischen Jahresrückblicke auf den Social Media-Plattformen posten. Viele lieben es, andere wiederum sind genervt davon.



Aber sei's drum: Der Tag der Jahresrückblicks-Stories und Insta-Posts ist nun erneut angebrochen und Spotify Wrapped 2024 ist endlich verfügbar!

So aktiviert ihr Spotify Wrapped 2024

Der Jahresrückblick sollte jetzt abrufbar sein, wenn ihr die Spotify-App auf eurem Smartphone findet.

Ganz oben direkt neben eurem Profilbild solltet ihr einen Tab namens "Wrapped" finden

Klickt diesen an, um euren persönlichen Jahresrückblick abzurufen!

Danach werden in gewohnter Story-Manier euer liebster Artist, eure Top-Songs oder euer liebster Podcast aus den vergangenen 12 Monaten angezeigt.

Spotify Wrapped 2024 läuft offenbar noch nicht ganz rund: Wie Netzwelt berichtet scheinen einige User*innen aktuell aber noch Probleme mit dem Abrufen ihres Jahresrückblicks zu haben und die Fehlermeldung "Irgendwas schiefgelaufen" erscheint oder das Wrapped-Symbol verschwindet plötzlich wieder in der App.

Es ist davon auszugehen, dass derartige Probleme im Laufe des Tages behoben werden.

Die Top-Künstler*innen auf Spotify weltweit sind im Jahr 2024 übrigens folgende:

Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny Drake Billie Eilish Travis Scott Peso Pluma Kanye West Ariana Grande Feid

Und die Top 5 auf Spotify gestreamten Songs im Jahr 2024 waren diese hier:

Espresso - Sabrina Carpenter Beautiful Things - Benson Boone Birds of a Feather - Billie Eilish Gata Only - FloyyMenor Lose Control - Teddy Swims

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Habt ihr euer Spotify Wrapped 2024 schon abgerufen? Was sind eure Top-Artists? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, bevor ihr es auf Insta postet ;)