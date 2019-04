Auch wenn Sony und EA in diesem Jahr etwas Abstand von der Messe suchen, ist und bleibt die E3 2019 ein gigantisches Event. Nach Microsoft, Ubisoft und Bethesda hat nun auch Square Enix bestätigt, dass sie erneut mit einer eigenen Konferenz dabei sein.

Square Enix nimmt den Platz von Sony ein

Eine Kleinigkeit hat sich aber geändert, denn statt den üblichen Slot zu wählen, rückt die Square Enix-Show der E3 2019 etwas auf und füllt die Lücke, die ein anderer Publisher hinterlassen hat: Sony.

"Square Enix Live", so der Name der Veranstaltung, startet bei uns am Dienstag, dem 11. Juni um 3 Uhr morgens. Ob uns hier aber eine Live-Veranstaltung mit Bühnenshow erwartet oder schlicht ein vorgefertigter Livestream ist nicht bekannt.

Was könnte Square Enix auf der E3 zeigen?

Viele der großen Titel, die Square Enix in den letzten Monaten beworben hat, sind mittlerweile erschienen. Daher wächst die Hoffnung, dass uns im Rahmen der E3 endlich Neuigkeiten zum Final Fantasy 7-Remake erwarten. Aktuelle Gerüchte deuten jedenfalls an, dass ein Release schon 2020 anstehen könnte.

Außerdem fehlt schon seit langer Zeit jedes Lebenszeichen von The Avengers Project, dem Superheldenspiel von Crystal Dynamics. Nach der ersten Ankündigung gab es - wenn überhaupt - nur vertröstende Worte seitens der Macher.

Was erhofft ihr euch von Square Enix in der Zukunft?