Google hat gestern den kommenden Streaming-Dienst Stadia angekündigt. Mit diesem sollt ihr noch in diesem Jahr Spiele auf (nahezu) jedes Gerät bringen können, das ein Display hat.

Es gibt noch keine Angaben zum Preis, aber die Frage, wie schnell euer Internet sein muss, hat Google bereits beantwortet.

Im Interview mit Kotaku hat Google Stadia-Chef Phil Harrison konkrete Zahlen genannt, mit denen ihr rechnen müsst.

"Um 1080p und 60 FPS zu erreichen, werden ungefähr 25 Megabits pro Sekunde benötigt. Eigentlich ist es etwas weniger, aber an dieser Stelle setzen wir unsere Empfehlung. "

Stadia soll auch in der Lage sein in 4K, oder sogar 8K-Auflösungen zu übertragen. Dafür braucht ihr allerdings laut Harrison nicht viel schnelleres Internet, als für Full HD-Streams.

"Bei der Veröffentlichung können wir 4K erreichen, aber die Bandbreite muss lediglich auf 30 Megabits pro Sekunde erhöht werden.



Wenn du also weniger Bandbreite hast, dann geben wir dir eine geringere Auflösung. Vieles davon machen wir für euch im Hintergrund ab und wir bieten auch nur die Bandbreite an, die für eure Infrastruktur in Frage kommt, die ihr habt. "