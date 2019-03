Google Stadia - Alle News & Enthüllungen im Überblick

Im Vorfeld der Game Developers Conference wurde dem Auftritt von Google mit großen Augen entgegengefiebert.

Zeigt der Tech-Gigant wirklich eine neue Konsole? Oder erfahren wir endlich mehr über den geheimen Streaming-Dienst, der unter dem Codenamen "Yeti" schon seit längerer Zeit in der Gerüchteküche vor sich hinbrodelt.

Jetzt wissen wir endlich mehr. Die Zukunft wird gestreamt.

Stadia

Das wichtigste in Kurzfassung: Google will noch dieses Jahr den neuen Streaming-Dienst Stadia starten. Dieser kommt ohne physische Box aus und lässt euch Spiele auf jedes erdenkliche Gerät streamen. Alles was ihr braucht, ist eine Internetverbindung und ein Display. Starten soll der Dienst noch 2019.

Stadia Controller

Neben dem Dienst an sich wird es auch einen neuen Controller von Google geben. Dieser wird nicht zwingend benötigt, ihr könnt Stadia also auch mit euren gewohnten Geräten spielen. Allerdings kommt er mit zwei Extra-Buttons, die speziell auf die Features von Stadia angepasst sind.

Neues Studio "Games and Entertainment"

Google hat ab sofort eine neue Abteilung, die sich um Spiele und Stadia kümmern wird. Diese trägt den Titel Stadia: Games and Entertainment und wird von Jade Raymond geleitet, die ihr vielleicht noch von den älteren Assassin's Creed-Spielen kennt. Neben der Integration von Third-Party-Spielen soll es auch Exklusivtitel für die Streaming-Plattform geben.

State Share & Crowd Play

Mit nur einem Klick mit der Maus oder dem Stadia Controller könnt ihr direkt aus einem Video oder einem Stream heraus ein Spiel starten. Der Übergang soll gerade einmal fünf Sekunden dauern. Wenn ihr einem Streamer zuschaut, könnt ihr außerdem ebenso simpel direkt in seine Session beitreten.

Google hilft, wenn es nicht weitergeht

Ein weiteres Feature von Stadia dreht sich um den Google Assistant. Diesen könnt ihr beispielsweise mit einem extra dafür eingerichteten Knopf am Stadia Controller aufrufen und über ein eingebautes Mikrofon mit ihm kommunizieren. Daraufhin können euch beispielsweise Walkthrough-Videos angezeigt werden, die genau an der Stelle starten, an der ihr euch gerade befindet.

Weitere Enthüllungen: