PS4-Spieler zeigt einen Stapel komplett geschmolzener Spiele-Hüllen - weil sie zu nah an einem Gasherd gelegen haben

Autsch. Das ist definitiv kein Anblick, den man selbst vorfinden möchte. (Bild: Reddit / Frietmetstoofvlees)

Beim Besitz von physischen Spielen können viele Probleme auftreten, die deren Erhalt erschweren. Kartonverpackungen können einbrechen, Steelbooks Rost einfangen und auch Plastikhüllen sind nicht vor Schaden geschützt. Das beweist das Foto von einem Redditor, dessen gestapelte PS4-Spiele sich nicht mehr im besten Zustand befinden.

PS4-Hüllen schmelzen weg, weil sie zu nahe am Gasherd stehen

Im PlayStation-Subreddit hat User Frietmetstoofvlees ein Foto seiner geschmolzenen PS4-Hüllen geteilt. Hier findet ihr das Foto sowie den dazugehörigen Beitrag:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das ist passiert: Natürlich steckt eine Geschichte hinter dem absurden Bild. Und zwar berichtet Frietmetstoofvlees in einem Kommentar selbst, dass eine Reinigungskraft die Spiele zum Putzen zur Seite gestellt hat – ausgerechnet neben einem Gasherd. Das hat Frietmetstoofvlees beim Kochen später dann erst bemerkt, als es bereits zu spät war. Das Resultat dieser Aktion könnt ihr auf dem Bild sehen.

Die Beschreibung wirft in den Kommentaren erst einmal Fragen auf. Müsste so ein Stapel Spiele neben einem Gasherd nicht offensichtlich auffallen?

Wenn wir die weiteren Erklärungen von Frietmetstoofvlees und anderen Usern richtig interpretieren, dann gehört das Glas rechts neben dem Spiele-Stapel zum Gasherd. Die Hüllen scheinen außerdem nicht auf einer Küchenoberfläche, sondern eher im Inneren eines Schranks oder einer Schublade platziert zu sein.

Deswegen können wir uns gut vorstellen, dass die Reinigungskraft die Spiele beim Putzen in einem Schrank beziehungsweise einer Schublade direkt neben dem Glas platziert hat, was User Frietmetstoofvlees dann übersehen hat. Das Glas scheint beim Erhitzen des Gasherds so heiß zu werden, dass Plastik nebenan schmilzt.

13:27 Vom Gameboy bis zur PS4 - Die besten Launch-Spiele aller Konsolen - Die besten Launch-Spiele aller Konsolen

Autoplay

Wie geht es den betroffenen Spielen? Auch diese Frage beschäftigt einige der Kommentierenden. Hierauf hat Frietmetstoofvlees jedoch noch keine Antwort parat. Frietmetstoofvlees sei stattdessen zu beschäftigt damit, sich zu fragen, wie er oder sie das so einfach übersehen konnte.

Die Schuld an dem Vorfall sieht der User übrigens jedoch eindeutig bei sich selbst und nicht bei der Reinigungskraft – auch wenn der Ort zur Zwischenlagerung nicht gerade die beste Idee war.

Ist euch schon einmal ein ähnliches Versehen passiert?