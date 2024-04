Spieler zeigt, dass auch Steelbooks nicht für die Ewigkeit sind: So ranzig sehen die Metallhüllen nach 20 Jahren aus

Das ist kein Angriff rostbrauner Covenant-Flieger, sondern ein Zeichen des Alters. (Bildquelle: Samilski87 / Reddit)

Könnt ihr euch noch an euer erstes Steelbook erinnern? Bei langjährigen Xbox-Fans dürfte die Antwort auf die Frage wohl ziemlich einstimmig ausfallen: die Limited Edition von Halo 2 – eines der ersten Steelbooks überhaupt. An dem metallenen Spielehüllen-Debüt zeigt sich nach all den Jahren allerdings auch, dass die schicken Cases ziemlich schlecht altern können.

Spieler zeigt völlig verrostete Blechhülle von Halo 2

Auf Reddit hat ein Post von User 'Samilski87' viel Aufmerksamkeit erhalten, denn er zeigt, wie ein Steelbook nach fast 20 Jahren aussieht. Er hat seine limitierte Edition von Halo 2 herausgekramt und ein Foto von dem völlig verrosteten Blech-Case gemacht:

Viele Kommentierende scherzen, dass die Metallbox von zahlreichen LAN- und Splitscreen-Schlachten abgewetzt worden sein muss, der Rost-Look also eigentlich perfekt zum millionenfach verkauften Multiplayer-Hit passt.

Einige Spieler*innen stimmen zudem ein und bestätigen: "Jop, meine Kopie sieht genauso aus. Wenn nicht sogar schlimmer."

Und auch wir in der Redaktion reihen uns direkt ein. Unser Halo-Veteran Tobi beklagt ähnliche Rostflecken auf seiner Limited Edition, genau wie ich auf meiner Ausgabe, die ich mir direkt zum Deutschland-Release im November 2004 gekauft habe.

Ich würde sogar sagen, dass ich das Level an Rost locker mithalten kann:

Uff – noch ein paar Jahre und das Metal-Case ist zerfressen von Rost. Das Steelbook von Halo 2 war übrigens kein offizielles 'Steelbook', sondern von einem konkurrienden Hersteller.

Chris Werian Chris hat sich schon früh in Steelbooks verliebt, da er das wertige Äußere und den Logo-freien Druck ideal für seine Sammlung findet. Als er während eines Umzugs aber ein paar ältere Metall-Cases in die Hände bekommen hat, traf ihn der Schlag, so verrostet waren die Hüllen.

Wieso verrosten Steelbooks und gilt das für alle Sonder-Editionen?

In den Kommentaren vermuten viele Nutzer*innen, dass der Rost aufgrund einer erhöhten Luftfeuchtigkeit in der jeweiligen Region oder Wohnung zustande kommt und darin stimmen auch Forenbeiträge von jahrelangen Steelbook-Sammler*innen überein.

Luftfeuchtigkeit ist ein Steelbook-Killer!

Zudem könnte der häufige Hautkontakt eine Rolle spielen, allerdings habe ich auch noch einmal gekramt und auf ein paar Steelbooks geschaut, die ich kaum in den Händen hatte. Auch dort zeigen sich die Mängel vor allem an glänzenden Metallstellen und den Rändern:

Auffällig ist jedoch, dass die bedruckten Elemente, zum Beispiel beim beinahe voll eingefärbten Steelbook von Perfect Dark Zero, kaum Abnutzungserscheinungen zeigen. Sie scheinen also klar besser versiegelt zu sein.

Apropos Versiegelung: Erfahrene Steelbook-Fans empfehlen unter anderem eine Behandlung der Metallhüllen mit Autopolitur oder Wachs, um Feuchtigkeit als Rostursache auszuschließen.

Ich kann zudem sagen, dass später von mir gekaufte Steelbooks bislang kaum Abnutzungserscheinen aufweisen. Hin und wieder blättert die Farbe ab, allerdings handelt es sich dann auch um einen schlechten Druck.

All meine offiziellen, metallenen PS4-Cases sehen jedoch noch tadellos aus, wohlgemerkt aber auch im Zusammenspiel mit einer deutlich trockeneren Raumluft.

An der unsachgemäßen Lagerung scheint allerdings definitiv einiges dran zu sein und bei hoher Luftfeuchtigkeit solltet ihr eher zur Plastikhülle oder einem leistungsfähigen Luftentfeuchter greifen.

Hätte ich das doch damals gewusst, dann würde jetzt mein Halo 2-Exemplar nicht aussehen, als wäre es aus einem verranzten Fahrradrahmen gegossen worden…

Wie steht es um eure Steelbooks? Welches ist euer ältestes und wie sieht es heutzutage aus?