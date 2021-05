Heute ist Star-Wars-Tag (May the 4th) und aus diesem Anlass gibt es natürlich bei zahlreichen Händlern Rabattaktionen rund um den Krieg der Sterne. Insbesondere bei Amazon bekommt ihr eine große Auswahl an Produkten der verschiedensten Kategorien günstiger, von Filmen über Bücher und Hörspiele bis hin zu Spielzeug und Kleidung. Die Angebote gelten größtenteils nur heute, falls sie nicht ohnehin schon vor Ablauf des Tages ausverkauft sind. Die Übersicht über die Aktion findet ihr hier:

Star Wars Day bei Amazon: Zu den Angeboten

LEGO Star Wars Sets stark reduziert

Einige Star-Wars-Bausets von LEGO gibt es bei Amazon heute zu deutlich reduzierten Preisen. Nicht zuletzt deshalb, weil diese Sets recht preisstabil sind, handelt es sich um interessante Deals. Hier eine Auswahl an Sets, bei denen Amazon laut Vergleichsplattformen gerade der günstigste Anbieter ist:

Blu-rays & DVDs

Unter den Blu-rays ist das Highlight zweifellos die Star Wars 1 - 9 Skywalker Saga, die ihr wahlweise für 64,99 Euro in der normalen Version mit 18 Discs oder für 124,99 Euro in der 4K-Version mit 27 Discs und 26 Stunden Bonusmaterial bekommt. In beiden Fällen scheint Amazon der derzeit günstigste Anbieter zu sein, im Fall der 4K-Variante beträgt der Abstand zum zweitgünstigsten Händler laut Idealo sogar rund 74 Euro.

Star Wars 1 - 9 Skywalker Saga (Blu-ray) statt 79,99€ für 64,97€

Star Wars 1 - 9 Skywalker Saga 4K (Blu-ray) statt 164,99€ für 124,97€

Bei den einzelnen DVDs und Blu-rays ist die Auswahl eher klein, aber immerhin sind die Spin-Offs Rogue One und Solo: A Star Wars Story mit dabei.

Digitale Filme und Serien im Angebot

Im Gegensatz zu den übrigen Deals des Star Wars Day gibt es die digitalen Star-Wars-Filme und -Serien schon seit letzter Woche günstiger. Hier macht Amazon derzeit keine Angaben, ob die Angebote bereits heute enden oder noch länger laufen. Die meisten Filme kosten 7,99 Euro, was auch für 4K-Versionen und Special Editions mit Bonusmaterial gilt. Manche kann man stattdessen für 2,99 Euro bis 3,99 Euro leihen. Bei den Serien liegt der Preis in den meisten Fällen bei 9,99 Euro pro Staffel. Hier findet ihr die Übersicht:

Star-Wars-Filme und -Serien im Angebot bei Amazon

Romane und Hörspiele

Alle, die noch tiefer in das Universum von Star Wars einsteigen möchten, als es die Filme ermöglichen, haben Glück, denn zum Star-Wars-Tag gibt es auch eine ganze Reihe Bücher und Hörspiele im Angebot. Hier nur ein paar Beispiele

Falls es euch hingegen nur darauf ankommt, die Filme in ein reines Hörerlebnis umzuwandeln, findet ihr auch auf den Filmen basierende Hörspiele sowie Soundtracks unter den Angeboten. Hier eine kleine Auswahl:

Merchandising & Brettspiele

Natürlich findet ihr unter den Angeboten auch eine große Menge an verschiedensten Merchandising-Artikeln, von T-Shirt über Taschen bis hin zu Spielzeug, Brettspielen und Modellfiguren. Sogar Zahnbürsten sind dabei. Die komplette Liste der Deals gibt es hier:

Star Wars Day bei Amazon: Zu den Angeboten